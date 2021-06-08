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ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: "Erken seçim söylemi ülke gündeminden çıkmalı" - Son Dakika

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: "Erken seçim söylemi ülke gündeminden çıkmalı"

08.06.2021 13:13
ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın:

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Salgın sürecinde ekonomik olarak çok dinamik reflekslerde bulunduk, şimdi bu emeklerin meyvesini toplama zamanı. Bu süreçte erken seçim istemek, ülkeyi seçim atmosferine sokmak ekonomiye zarar verir.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Salgın sürecinde ekonomik olarak çok dinamik reflekslerde bulunduk, şimdi bu emeklerin meyvesini toplama zamanı. Bu süreçte erken seçim istemek, ülkeyi seçim atmosferine sokmak ekonomiye zarar verir. Erken seçim söylemi ülke gündeminden çıkmalıdır." ifadelerini kullandı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'un yıkıcı etkilerinin tüm ülkelerde görüldüğünü, mücadelenin bitmediğini belirterek, bu süreçte dinamik reflekslerde bulunan ülkelerin ayakta durabilmeyi başardığını aktardı.

Türkiye'nin bu süreçte hem sağlık alanında hem de ekonomi tarafında saygı duyulacak politikalara imza attığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"İş insanları olarak mevcudu koruyabilmek adına ciddi mücadeleler verdik. Devletimiz de sağ olsun hibeler, destekler, muafiyetler, ötelemeler ile her bir alanda bizlerin yanında oldu. Aşının yaygınlaşması, salgının hafiflemesi ve normalleşme adımları ile ekonomik olarak potansiyelimizi tekrar ortaya koymaya başladık. İlk çeyrek büyüme rakamları da küresel ölçekte ülkemizin neleri ortaya koyabileceğinin işaretini vermiş oldu. Elbette çift hanelerdeki faiz ve enflasyonla ciddi şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Bunun içinde odaklanmamız gereken hedeflerimiz belli. Bütün bu gerçekler ortada iken erken seçimi gerektirecek yapısal anlamda şartların oluşmadığı kanaatindeyiz. Salgın sürecinde ekonomik olarak çok dinamik reflekslerde bulunduk, şimdi bu emeklerin meyvesini toplama zamanı. Bu süreçte erken seçim istemek, ülkeyi seçim atmosferine sokmak ekonomiye zarar verir. Erken seçim söylemi ülke gündeminden çıkmalıdır."

Orhan Aydın, Türkiye, Ekonomi, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: 'Erken seçim söylemi ülke gündeminden çıkmalı' - Son Dakika Ekonomi


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