ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: "İş insanları olarak erken seçim istemiyoruz"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Erken seçim bu ülkeye faydadan çok zarar getirir ve ülkemizi geçmişin istikrarsızlık dönemlerine tekrardan çeker. Bu nedenle iş insanları olarak erken seçimi istememekle birlikte bunu dillendirmenin de ülkemize hiçbir fayda sağlamayacağı kanaati içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

ASKON'dan yapılan açıklamada, Denizli Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya yer verilen Aydın, zor dönemlerden geçildiğini belirterek, "Bu zor dönemlerde malumunuz fırsatçılık yapmak isteyen çok insanlar olacaktır. Tüm dünya eksi derecelerde ekonomik olarak küçülürken, ülkemizin tüm bunlara rağmen büyümesini görmezden gelerek erken seçim isteyen kesimler de olmaktadır.

Şimdi bu kesimlere sormak lazım, geçmişte ne oldu da faizler üçlü rakamlara, enflasyon yüzde 90'lara çıkmış, bir gecede bankaların içi boşaltılarak ülkemiz soyulur olmuştu. Ha keza geçmiş dönemlere baktığımızda koalisyon hükümetlerinin ülkemize istikrasızlıktan başka bir şey getirmediğini görmekteyiz. Bugün geldiğimiz noktadan bizi geriye çekecek yöntemlerle mi bizlere reçeteler sunmaktasınız." açıklamasında bulundu.

Aydın, iş insanlarının istikrar istediğini kaydederek "Hamdolsun tüm dünyayı kasıp kavuran bu ateşe rağmen devletimizin gücünü yanımızda hissetmekte, önümüzü görmekte ve yeni ekonomi düzeninde güçlü bir Türkiye'yi de görebilmekteyiz. Erken seçim bu ülkeye faydadan çok zarar getirir ve ülkemizi geçmişin istikrarsızlık dönemlerine tekrardan çeker. Bu nedenle iş insanları olarak erken seçimi istememekle birlikte bunu dillendirmenin de ülkemize hiçbir fayda sağlamayacağı kanaati içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Avrupa Birliği oyalama taktiklerinden vazgeçmeli

Avrupa Birliği vize serbestisinin bir an önce sağlanması gerektiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"16 Aralık 2013 tarihinde AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması'nın imzalanmasına paralel olarak Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Vize Serbestisi Diyaloğu başlamış durumdadır. Ne var ki, Avrupa Birliği ile geri kabul anlaşmasının tüm şartlarını Türkiye yerine getirirken, Avrupa Birliğinin çeşitli bahanelerle vize serbestisine hala yanaşmadığını ve bunu bize karşı dönem dönem bir baskı aracı olarak kullandığını görmekteyiz.

Avrupalı dostlarımıza şunu açıkça hatırlatmak istiyoruz, ihracatımızın yarısını Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılıklı güven esasına dayalı bir şekilde yürütürken, ülkemiz Türkiye geri kabul anlaşmasının şartlarını yerine getirirken hala vize serbestliğinin sağlanamaması gerçeklerinizle ve samimiyetinizle ne kadar uyuşmaktadır. Bu serbestliğin zamanı çoktan gelmiştir. Avrupa Birliği'nden bizleri oyalama taktiklerinden vazgeçerek samimi olmalarını ve sözlerinin gereğini yerine getirmelerini iş insanları olarak beklemekteyiz. ve bu konuda devletimizin yetkili kurullarının da daha aktif olmasını istemekteyiz."