ASKON Giresun Şube Başkanı Yener Türk'ten işveren ve işçi açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ASKON Giresun Şube Başkanı Yener Türk'ten işveren ve işçi açıklaması - Son Dakika Ekonomi

ASKON Giresun Şube Başkanı Yener Türk'ten işveren ve işçi açıklaması

6 saat önce

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Giresun Şube Başkanı Yener Türk, TBMM gündemine alınan 'geçici istihdam güvencesi' ve 'ücretsiz izinde maaş' konusundadeğerlendirmelerde bulundu.

ASKON Giresun Şube Başkanı Yener Türk'ten işveren ve işçi açıklaması, System.String[]

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Giresun Şube Başkanı Yener Türk, TBMM gündemine alınan 'geçici istihdam güvencesi' ve 'ücretsiz izinde maaş' konusunda


değerlendirmelerde bulundu.


Bu süreçte firmaların ve çalışanların düşünülmesi gerektiğini ifade eden Türk, hükümetin gereğini yaparak işveren ve işçiye destek amacıyla, kısa dönem ödeneği, vergi, SGK, kredi ve borçlarda erteleme gibi düzenlemelerinin piyasaya olumlu etki sunacağını söyledi. Türk "Covid-19 virüsünün tüm dünyada insan canını tehlikeye attığı gibi ülkelerin ekonomisi üzerinde de çok ciddi tahribatlar yaptı. Bu süreçte ekonomiyi ayakta tutabilmek için bazı tedbirlerin alınması gerekiyordu. Hükümette mevcut şartlar içinde çarkların dönebilmesi için vergi, SGK, kredi ve borçlarda erteleme, krizden etkilenen firmalara destek gibi bir çok düzenlemeyi hayata geçirdi. Öncelikle üç ay boyunca işçi çıkartılamayacak olması güzel bir adım oldu. Bunun tamamlanabilmesi için de faaliyete devam edemeyen şirketlerin çalışanlarının maaş durumu çok ciddi bir sorundu. Bu da bu yasa ile çözülüyor. Tabi burada günlük ödenek kısmı ile firmaların bunu suistimal edip etmeyeceği tartışılacaktır. Şunu net bir şekilde belirtmek gerekir ki, hayati mücadelenin verildiği bu ortamda suistimale sebebiyet verebilecek kişiler milletine ve devletine açıkça ihanet etmiş duruma düşer. Bundan ötesi yok. Herkes, her kesim bu süreçte aklını başına almalı, durumun ciddiyetini kavramalı ve bu zorlu süreçten çıkabilmek için gereken her türlü adımı atmalıdır" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 12:24 Kaynak: İHA

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