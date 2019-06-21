ASKON heyeti Çatalhöyük'ü ziyaret etti

Çatalhöyük Milli Tarım Zirvesi programı kapsamında Çumra
'ya gelen ASKON Konya
Şube Başkanı Yakup Yıldırım
ve beraberindeki heyet, Belediye Başkan vekili Osman Can
ile Çatalhöyük'ü ziyaret etti.
Rehber eşliğinde Çatalhöyük kazı alanı ve civarındaki model evleri inceleyen heyet, neolotik dönemde Çatalhöyük'ün sosyal yapısı ile ilgili bilgi aldı.
Heyettekiler, Çatalhöyük gezisinin ardından Sırçalı
Sosyal Tesisleri'ni da ziyaret etti.
ASKON Konya Şube Başkanı Yıldırım, Çumra'daki ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, tarım zirvesine katkılarından dolayı Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz
'a teşekkür etti.