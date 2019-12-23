ASKON Kayseri'den KVKK'da revize talebi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ASKON Kayseri'den KVKK'da revize talebi - Son Dakika Ekonomi

ASKON Kayseri'den KVKK'da revize talebi

6 saat önce

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Başkanı Ali Özcan yönetim kurulu ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

ASKON Kayseri'den KVKK'da revize talebi, System.String[]

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Başkanı Ali Özcan yönetim kurulu ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Misafirperverlikleri için başkan ve ekibine teşekkür eden Özcan, ziyaretin ardından gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.


Ali Özcan, iş dünyasının 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecek olan Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na (KVKK) hazır olmadığını ifade etti.


ASKON Kayseri Başkanı Özcan, "Bu kanunu iş dünyası olarak önemsemekle birlikte kanunun öneminin ve içeriğinin tam olarak algılanmadığı görüşü içerisindeyiz" dedi. Özcan, iki yıllık bir geçiş süreci sonrası yeni yılda KVKK'nın zorunluluk haline geleceğini belirterek, "Bu kanunu iş dünyası olarak önemsemekle birlikte kanunun öneminin ve içeriğinin tam olarak algılanmadığı görüşü içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.


Konunun uzmanları tarafından düzenlemiş oldukları KVKK bilgilendirme toplantısında birçok kuruluşun konuya çok yabancı olduğunu gördüklerini aktaran Özcan, kanunun kapsamı, içeriği ve uygulamasının nasıl olacağı noktasında firmaların tam olarak kendilerini hazırlamadığını ifade etti.


Ali Özcan, KVKK'nın bir yıl ötelenmesi gerektiğini düşündüklerini belirterek, "Bu süreç içerisinde firmaların konuyla alakalı bilgilendirilmesi, eğitimlerin sıklaştırılması, neden gerekliliğinin kaçınılmaz olduğu, içeriğinin neleri kapsadığı ve ne gibi sonuçların elde edileceği hususların net bir çerçeveye anlaşılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Ali Özcan, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kamyonet takla atarak ters döndü! Kasasında bulunan 10 kişi yaralandı
Dolar son 7 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor Adalar'da Ruam sessizliği! Rezervasyonlarını iptal edenler var Türkiye-Yunanistan hattında gerilim artıyor! Atina, dört olası senaryo üzerinde duruyor

Son Dakika Haberleri
18:24 Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi
18:22 İzmit Belediyesi 16 iş yeri için ihaleye çıktı - Son Dakika Ekonomi
18:16 Borsa 112.000 puanın üzerine çıktı - Son Dakika Ekonomi
18:14 BIS100 yüzde 0.90 yükseldi, dolar 5.94 lirada - Son Dakika Ekonomi
18:02 KARDEMİR'de Mesleki Yeterlilik Belge töreni - Son Dakika Ekonomi
17:58 Dolar son 7 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi
17:53 Adalar'da Ruam sessizliği! Rezervasyonlarını iptal edenler var - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 18:32:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ASKON Kayseri'den KVKK'da revize talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]