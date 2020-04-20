ASKON Kayseri Şube Başkanı Özcan'dan koronavirüsle mücadelede birlik mesajı - Son Dakika

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yarattığı ekonomik tahribattan birlikte hareket edilerek ve dayanışmayı en üst düzeyde tutarak galip çıkılabileceğini belirtti.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM gündemine alınan geçici istihdam güvencesi ve ücretsiz izinde maaş konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Yaşanan sürecin sıkıntılarını gidermek gerektiğini ifade eden Özcan, Kovid-19'un tüm dünyada insan canını tehlikeye attığı gibi ülkelerin ekonomisi üzerinde de çok ciddi tahribatlar yaptığına dikkati, çekti.

Tüm dünyada olduğu gibi ülke ekonomisinin de bu süreçten olumsuz etkilendiğini bildiren Özcan, "Elbette bu süreçte ekonomiyi ayakta tutabilmek için bazı tedbirlerin alınması gerekiyor. Hükümetimiz mevcut şartlar içinde çarkların dönebilmesi için KGF'de arttırım, vergi, SGK, kredi ve borçlarda erteleme, krizden etkilenen firmalara destek noktasında birçok düzenlemeyi hayata geçirdi." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan süreçten ciddi etkilenen ve işletmesini bu süreçte ayakta tutamayan firmalar ve çalışanlarının da düşünülmesi gerektiğine vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Öncelikle üç ay boyunca işçi çıkartılamayacak olması güzel bir adım oldu. Bunun tamamlanabilmesi için de faaliyete devam edemeyen şirketlerin çalışanlarının maaş durumu çok ciddi bir sorundu. Bu da bu yasa ile çözülüyor. Tabi burada günlük ödenek kısmı ile firmaların bunu suistimal edip etmeyeceği tartışılacaktır. Şunu net bir şekilde belirtmek isterim ki hayati mücadelenin verildiği bu ortamda suistimale sebebiyet verebilecek kişiler milletine ve devletine açıkça ihanet etmiş duruma düşer. Bundan ötesi yok. Herkes, her kesim bu süreçte aklını başına almalı, durumun ciddiyetini kavramalı ve bu zorlu süreçten çıkabilmek için gereken her türlü adımı atmalıdır. Lütfen bu süreçte birlikte hareket edelim, dayanışmayı en üst düzeyde tutalım ve savaştan galip çıkalım."