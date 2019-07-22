ASKON Kilis İl Temsilciliğinden Rektör Karacoşkun'a Ziyaret
1 saat önce
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kilis İl Temsilcilisi Mehmet Ali Eryılmaz ile yönetim kurulu üyeleri 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:52 Kaynak: İHA
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kilis
İl Temsilcilisi Mehmet Ali Eryılmaz
ile yönetim kurulu üyeleri 7 Aralık
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan
Karacoşkun'u ziyaret etti.
ASKON Kilis İl Temsilcilisi Mehmet Ali Eryılmaz yönetim kurulu üyeleri Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Eryılmaz, derneğin çalışmaları, faaliyet alanları ve istihdama yönelik çalışmaları ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu. - KİLİS
Sivasspor, Alper Potuk'tan haber bekliyor Suriyelilerin Kurban Bayramı geçişi başladı Meral Akşener'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlık teklif etti" iddiasına yanıt Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla erkek olan Rüzgar Erkoçlar'dan çok konuşulacak paylaşım