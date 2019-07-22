Son Dakika Haberleri: ASKON Kilis İl Temsilciliğinden Rektör Karacoşkun'a Ziyaret
Son Dakika Ekonomi Haber

ASKON Kilis İl Temsilciliğinden Rektör Karacoşkun'a Ziyaret

1 saat önce

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kilis İl Temsilcilisi Mehmet Ali Eryılmaz ile yönetim kurulu üyeleri 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

ASKON Kilis İl Temsilciliğinden Rektör Karacoşkun'a Ziyaret, System.String[]
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kilis İl Temsilcilisi Mehmet Ali Eryılmaz ile yönetim kurulu üyeleri 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

ASKON Kilis İl Temsilcilisi Mehmet Ali Eryılmaz yönetim kurulu üyeleri Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Eryılmaz, derneğin çalışmaları, faaliyet alanları ve istihdama yönelik çalışmaları ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu. - KİLİS
Mustafa Doğan, Rektör, Kilis, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivasspor, Alper Potuk'tan haber bekliyor Suriyelilerin Kurban Bayramı geçişi başladı Meral Akşener'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlık teklif etti" iddiasına yanıt Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla erkek olan Rüzgar Erkoçlar'dan çok konuşulacak paylaşım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 18:23:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ASKON Kilis İl Temsilciliğinden Rektör Karacoşkun'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]