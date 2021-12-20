ASKON Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Ufuk Usta'dan "Yatırım, üretim, ihracat" çağrısı - Son Dakika

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Ufuk Usta, faiz, kur, enflasyon sarmalından çıkış yolunun, yatırım, üretim ve ihracattan geçtiğini belirtti.

Usta, yaptığı yazılı açıklamada, dövizdeki yükselişler için önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Sanayicilerin dövizin öngörülebilir olmasını beklediğini ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Çünkü bu volatilite gelecekle ilgili olumsuzluklara yol açıyor. Merkez Bankası ve hükümetin 2022 yılı itibariyle iktisadi politikalarla istikrarı sağlayacağına inanıyoruz. Çünkü dalgalanmalar hem enflasyona hem üretime negatif etki ediyor. Küresel çapta yaşanan büyük sıkıntılar nedeniyle öngörülebilir ekonomi politikalarının sağlanmasının zor olduğu bu dönemlerde, verilen mücadele çok önemli. Ülkemiz çok şükür bu ortamda ekonomisini büyütebilen ülkelerden biri olmuştur. Pandemi, yeni çıkan varyantlar, küresel iklim krizi, arz ve taleplerdeki büyük değişkenler, tedarik zincirlerinde yaşanılan aksamalar, enerji ve hammadde tarafında yüksek girdiler gibi yaşanan olumsuzluklar günümüz ekonomisinin çok ciddi sıkıntıları. Şartlar ne olursa olsun, yatırım, üretim ve ihracata dayalı model en sağlıklı ve en sağlam ekonomi modelidir. Yatırımcı, üretici ve ihracatçı her daim desteklenmelidir. Yarınların inşası bu üç temel ögeden geçmektedir. Hiç kimse küresel anlamda yaşanan bunca olumsuzluk içinde bahar havasında bir ekonomik tabloya erişemez. Dünya genelinde yaşanan ciddi sıkıntılardan bahsediyoruz. Bu nedenle bazı sektörler büyürken, bazı sektörler de dönemsel olarak küçülmeye gidecektir. Önemli olan mağduriyetleri asgariye indirerek, güçlü yanlarımızı geliştirerek ve bu zor süreçten bizi güçlü çıkartacak adımları atmamızdır. Büyüyen ve müreffeh bir Türkiye görmek istiyorsak ev ödevlerimiz bellidir. Bunlar da daha çok yatırım, daha çok üretim ve daha çok ihracattır. Zira faiz-kur-enflasyon sarmalından çıkmanın tek yolu üreten Türkiye olmaktan geçmektedir."

Açıklanan asgari ücretin rakamsal olarak hem çalışanları hem işvereni memnun ettiğini belirten Usta, "Çalışanların alım gücünün artırılması ile piyasada bir canlanma sağlanacağına inanıyoruz. 2022 itibariyle yatırımcı ve üreticilere verilen desteklerin artması ve daha fazla istihdamın oluşturulması, iş dünyası olarak bizim en büyük beklentimizdir." ifadelerini kullandı.