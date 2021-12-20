Üye Girişi
ASKON Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Ufuk Usta'dan "Yatırım, üretim, ihracat" çağrısı - Son Dakika

ASKON Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Ufuk Usta'dan "Yatırım, üretim, ihracat" çağrısı

20.12.2021 19:58
ASKON Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Ufuk Usta'dan "Yatırım, üretim, ihracat" çağrısı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Ufuk Usta, faiz, kur, enflasyon sarmalından çıkış yolunun, yatırım, üretim ve ihracattan geçtiğini belirtti.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Ufuk Usta, faiz, kur, enflasyon sarmalından çıkış yolunun, yatırım, üretim ve ihracattan geçtiğini belirtti.

Usta, yaptığı yazılı açıklamada, dövizdeki yükselişler için önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Sanayicilerin dövizin öngörülebilir olmasını beklediğini ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Çünkü bu volatilite gelecekle ilgili olumsuzluklara yol açıyor. Merkez Bankası ve hükümetin 2022 yılı itibariyle iktisadi politikalarla istikrarı sağlayacağına inanıyoruz. Çünkü dalgalanmalar hem enflasyona hem üretime negatif etki ediyor. Küresel çapta yaşanan büyük sıkıntılar nedeniyle öngörülebilir ekonomi politikalarının sağlanmasının zor olduğu bu dönemlerde, verilen mücadele çok önemli. Ülkemiz çok şükür bu ortamda ekonomisini büyütebilen ülkelerden biri olmuştur. Pandemi, yeni çıkan varyantlar, küresel iklim krizi, arz ve taleplerdeki büyük değişkenler, tedarik zincirlerinde yaşanılan aksamalar, enerji ve hammadde tarafında yüksek girdiler gibi yaşanan olumsuzluklar günümüz ekonomisinin çok ciddi sıkıntıları. Şartlar ne olursa olsun, yatırım, üretim ve ihracata dayalı model en sağlıklı ve en sağlam ekonomi modelidir. Yatırımcı, üretici ve ihracatçı her daim desteklenmelidir. Yarınların inşası bu üç temel ögeden geçmektedir. Hiç kimse küresel anlamda yaşanan bunca olumsuzluk içinde bahar havasında bir ekonomik tabloya erişemez. Dünya genelinde yaşanan ciddi sıkıntılardan bahsediyoruz. Bu nedenle bazı sektörler büyürken, bazı sektörler de dönemsel olarak küçülmeye gidecektir. Önemli olan mağduriyetleri asgariye indirerek, güçlü yanlarımızı geliştirerek ve bu zor süreçten bizi güçlü çıkartacak adımları atmamızdır. Büyüyen ve müreffeh bir Türkiye görmek istiyorsak ev ödevlerimiz bellidir. Bunlar da daha çok yatırım, daha çok üretim ve daha çok ihracattır. Zira faiz-kur-enflasyon sarmalından çıkmanın tek yolu üreten Türkiye olmaktan geçmektedir."

Açıklanan asgari ücretin rakamsal olarak hem çalışanları hem işvereni memnun ettiğini belirten Usta, "Çalışanların alım gücünün artırılması ile piyasada bir canlanma sağlanacağına inanıyoruz. 2022 itibariyle yatırımcı ve üreticilere verilen desteklerin artması ve daha fazla istihdamın oluşturulması, iş dünyası olarak bizim en büyük beklentimizdir." ifadelerini kullandı.

Enflasyon, Ekonomi, Yatırım, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ASKON Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Ufuk Usta'dan 'Yatırım, üretim, ihracat' çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
19:46 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor
19:42 Sahte içkiden 14 ilde toplam 52 kişi yaşamını yitirdi
19:35 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan ekonomi mesajı: Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner
19:34 Şiddetli kar yağışın etkili olduğu 5 ilde yüz yüze eğitime ara verildi
19:26 Son Dakika: Türkiye'de 20 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 762 yeni vaka tespit edildi
19:25 "Kız arkadaşım İnstagram'da seni aratmış" dedikten sonra göğsünden vurarak öldürdü
19:14 İYİ Partili Buğra Kavuncu partisinin oy oranını açıkladı: Yüzde 20'ye demir attık
18:50 Son Dakika! Dolar 18,01'le, altının gram fiyatı 1.040 lirayla rekor tazeledi
18:41 Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık konuştu, avukat kendini tutamadı
18:27 CHP'den işçi ve memurlar için getirilen vergi muafiyeti teklifine ilk yorum: Büyük bir yanlıştan dönülüyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor         
19:47
Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi         
18:27
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek         
13:45
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Gazetecinin "Uzatmıyorum" diyerek sorduğu soruya Beşiktaş'ın 'geçici' hocasından mest eden cevap Gazetecinin "Uzatmıyorum" diyerek sorduğu soruya Beşiktaş'ın 'geçici' hocasından mest eden cevap         
12:02
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti         
07:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 20:05:44. #1.11#
SON DAKİKA: ASKON Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Ufuk Usta'dan "Yatırım, üretim, ihracat" çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement