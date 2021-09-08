ASKON Konya Şubesi değerlendirme toplantısı yaptı - Son Dakika

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi, 2020-2021 yılı dönemi değerlendirme toplantısı düzenledi.

ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, bir otelde düzenlenen toplantıda, Konya ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenmesine rağmen 2020 yılının ikinci çeyreğinden sonra ihracat atağına girdiğini söyledi.

Konya'nın, savunma sanayi, döküm, tarım makineleri, otomotiv, tekstil, ayakkabı, gıda ürünleri, ambalaj gibi ana sektörlerde ihracat rekorları kırdığını vurgulayan Sinacı, şöyle konuştu:

"Şehrimiz, 2020'nin tamamında bir önceki yıla göre yüzde 8,28 artışla 2,185 milyar dolara ihracat rakamına ulaştı 2020 yılında Konya Türkiye'nin genel ihracatındaki payını ve iller sıralamasını da yükselterek yüzde 1,40 ile 11. sırada yer aldı. Tüm dünyada ekonomilerin ve ticaretin daraldığı 2020'de, her şeye rağmen ihracat artışı sağlayan ve 160 ülkeye Konya damgası vuran üreticilerimizle gurur duyuyoruz. 2021'de de çok iyi bir performans sergiliyoruz. Temmuz itibariyle 1 milyar 700 milyon dolar rakamlarına ulaştık."

Sinacı, kentin, otomotiv ve makine üretiminde marka olmasının yanında artık savunma sanayi şehri olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Ana ürün tedarikçileri ile savunma sanayide Anadolu'nun yıldızı olan şehrimiz, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası ile adeta taçlandı. Bu gurur veren yatırımımız faaliyetlerine başladı ve üretim yapıyor. 800 civarı mühendis olmak üzere 1200 kişiye istihdam sağlayacak. Emeği geçen herkese şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum."

Hükümet tarafından şehre yapılacak yatırımların, üretme ve ihraç etme istediğini daha da tetikleyeceğini ifade eden Sinacı, "Biz işadamları olarak şehir adına yapılan her türlü yatırımın takipçisi ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Küresel salgın krizine rağmen bu başarıları sergileyen Konya ekonomisinde biz de ASKON Konya şubesi olarak itici güç olma çabasını hiç bırakmadık. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması için biz de canla başla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.