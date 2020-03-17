ASKON korona virüs nedeni ile toplantıları erteledi - Son Dakika
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ASKON korona virüs nedeni ile toplantıları erteledi

6 saat önce

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı korona virüsüne karşı alınan tedbirlerden dolayı toplantı ve görüşmeleri ertelediklerini açıkladı.

ASKON korona virüs nedeni ile toplantıları erteledi, System.String[]

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı korona virüsüne karşı alınan tedbirlerden dolayı toplantı ve görüşmeleri ertelediklerini açıkladı.


ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı, korona virüsüne karşı alınan tedbirler doğrultusunda toplantı ve görüşmeleri ertelediklerini belirterek zorunlu durumlarda cep telefonu ve diğer iletişim araçlarıyla görüşmeler yapılacağını aktardı. Başkan Nasıranlı, korona virüs meselesinin ciddiye alınması gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemiz için temel bir tehdit olan korona virüsü nedeni ile alınan tedbirler kapsamında ASKON Şubemiz tüm toplantı ve görüşmeler ile etkinlikleri erteledi. Zorunlu durumlarda telefon ve diğer iletişim araçları ile iletişim kurulacaktır. Bir sonraki duyuruya kadar tüm görüşmeler ertelenmiştir. Halkımıza önemle duyurulur, korona meselesini çok ciddiye almalıyız. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere devletimiz büyük bir titizlikle soruna yaklaşıyor ve şimdiye kadar çok başarılı bir süreç yürütmüştür. Fakat böylesine büyük bir salgının yayılmasına sadece alınan tedbirler değil yapılan tüm uyarılara harfiyen uymakla engel olmak mümkündür. Bunu hep birlikte engellemek için yetkililerin uyarılarını dikkate almamız gerekiyor. Tarih boyunca salgın hastalıkların devletleri ve toplumları ekonomik, siyasal ve psikolojik olarak yok etmesiyle doludur. Lütfen meseleyi ciddiye alalım. STK'lar ve bireyler olarak bu illetten bir an önce kurtulmak için bilinçli olalım, bilinci artıralım. Tedbir ve panik birbirinin zıddıdır, lütfen tedbirlerimizi artıralım. Tekrardan bir arada olmak temennisiyle sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Cevdet Nasıranlı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:38 Kaynak: İHA
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