Son Dakika Haberleri: Askon, Kültepe Ekonomi Zirvesi'ni Kayseri'de Gerçekleştirecek

Askon, Kültepe Ekonomi Zirvesi'ni Kayseri'de Gerçekleştirecek

1 saat önce

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan ve dünyanın ilk organize Kültepe'nin kalıcı listeye alınması Kültepe Ekonomi Zirvesi'nin ikincisini Kayseri'de gerçekleştirecek.

Askon, Kültepe Ekonomi Zirvesi'ni Kayseri'de Gerçekleştirecek, System.String[]
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan ve dünyanın ilk organize Kültepe'nin kalıcı listeye alınması Kültepe Ekonomi Zirvesi'nin ikincisini Kayseri'de gerçekleştirecek.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Kültepe Ekonomi Zirvesinde, 'Kobilere ihracat rotası', 'Yerli savunma ve yerli uzay sanayi', 'Beyin göçü ve nitelikli eğitim modelleri' başlığı altında; Ekonomik Değişimde Göç ve Göçmenlik Etkisi, Beyin Göçünün Doğu Medeniyetlerine Etkisi, Yeni Dünya Düzeninde Siber Savaşlar ve Hedefteki Ülke Türkiye, Bilginin Ticarileştirilmesi, Tekstil Sektörünün Ülke Ekonomisi İçin Önemi ve İhracat Performansı, Kobilerde Dijitilasyon, Endüstri 4.0 gibi konular ele alınacak.

Kayseri'de ASKON Kayseri Şubesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan, 9 Şubat 2019 Cumartesi günü Kayseri'de gerçekleştirilecek programa Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, TİM Başkanı İsmail Gülle, İTHİB YK Başkanı Adnan Öksüz, SSB Sanayileşme Daire Başkanı Murat Bizgel ve panel oturumcuları katılacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:27 Kaynak: İHA

Kayseri, Ekonomi, Güncel
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