ASKON: "Reel sektör koronavirüse karşı desteklenmeli " - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ASKON: 'Reel sektör koronavirüse karşı desteklenmeli ' - Son Dakika Ekonomi

ASKON: "Reel sektör koronavirüse karşı desteklenmeli "

6 saat önce

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomide özellikle reel sektörün etkilendiğini belirterek, şirket iflaslarının ve işten çıkarmaların artmaması adına acilen perakende ve hizmet sektörünün desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

ASKON:

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomide özellikle reel sektörün etkilendiğini belirterek, şirket iflaslarının ve işten çıkarmaların artmaması adına acilen perakende ve hizmet sektörünün desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın koronavirüs salgınına karşı açıklamalar yapacağını kaydederek, salgının ekonomideki olumsuz etkilerine yönelik önlemlerin de pakette yer almasını bekledikleri anlattı.

Salgının küresel ekonomide bazı sektörleri ciddi şekilde olumsuz etkilediğini kaydeden Aydın, Türkiye'nin sürecin başından beri doğru politikalar yürüttüğünü, insan sağlığı önceleyen tedbirler aldığını vurguladı.

Aydın, bu tedbirler alınırken doğal olarak bazı sektörlerin olumsuz etkilendiğini, bunların başında perakende ve hizmet sektörünün geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu sektörlerde yüzde 50'lerin altında daralma izlenmektedir. Virüs nedeniyle toplu ortamlardan kaçınılması hizmet sektöründe birçok müşterinin kaçmasına sebep olmakta, bunun yanı sıra da firmalar ve bu sektörlere tedarikçilik yapanlar olumsuz yönde etkilenmektedir. Hükümetimizden bu kapsamda somut adımlar atarak, mali, parasal ve finansal yönde etkili bir eylem planı oluşturulmasını beklemekteyiz.

Bu kapsamda, şirket iflaslarının yaşanmaması ve işsizliğin oluşmaması adına, özellikle hizmet ve perakende sektöründe, şirketlere ve personeline ücret desteği, SGK primi, vergi ve kredi ödemelerinde öteleme ve KDV oranlarında indirim, başta AVM kiracıları olmak üzere kira oranlarında mayıs sonuna kadar yüzde 50 düşüş beklemekteyiz."

"İş insanları olarak mücadeleyi destekliyoruz"

ASKON Genel Başkanı Aydın, iş insanları olarak koronavirüsle ilgili yapılan mücadeleyi desteklediklerini belirterek, yürütülen süreci takdirle karşıladıklarını bildirdi.

Aydın, "Türkiye başından beri bu konuda doğru adımlar atarak örnek bir mücadele sergilemektedir. Sürecin ekonomi boyutuyla ilgili alınacak önlemlerin de bu doğru politikaların bir parçası olacağını belirtir, bu noktada alınacak her türlü kararın en büyük destekçisi olacağımızı kamuoyuna açıklamak isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

Orhan Aydın, Türkiye, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:24 Kaynak: AA
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