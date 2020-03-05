ASKON Rize Şubesi'nden üyelerine enerji indirimi anlaşması

ASKON Rize Şubesi, kendilerine üye iş yerlerine yönelik kolaylık sağlayacak bir anlaşmaya imza attı.



ASKON Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun ve elektrik dağıtım şirketinin Rize İl Müdürü Adem Ertürk arasında imzalanan protokolle ASKON üye işyerlerine indirimli elektrik kullanımı anlaşması yapıldı. ASKON Rize Şubesi tarafından yapılan açıklamayla üye iş yerlerinin elektrik enerjisini daha ucuza kullanması için elektrik dağıtım şirketi ile anlaşma sağlandığı dile getirildi.



ASKON Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun yaptığı açıklamada "İş dünyasının en önemli giderlerinden biri de enerji gideridir. Biz Rize ASKON Şubesi olarak bu bağlamda hem üyelerimizin enerji verimliliğini arttırmak hem de enerji tüketiminden doğan maliyeti düşürmek amacıyla elektrik dağıtım şirketi ile enerji indirimi anlaşması yapmayı öngördük. Elektrik dağıtım şirketi ile yaptığımız görüşmede ASKON üyesi iş yerlerine ciddi indirimler yapılması konusunda anlaşmaya vardık. ASKON Rize Şubesi olarak, üyelerimizin giderlerine katkı sağlamak için bu tür girişimleri destekleyeceğiz. Bu konuda bize destek sağlayan elektrik dağıtım şirketine teşekkür ederiz. Birlikte ülkemizin üretimine katkı sağlayacağız. Şunu iyi biliyoruz ki güçlü bir Türkiye'nin yolu üretimden geçiyor" dedi. - RİZE