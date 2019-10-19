Askon Sakarya Genel Kurul Yaptı Tumbaz tek listeyle...

Bayrak-vatan ve kardeşlik vurgusu

Anadolu Aslanları Sakarya Şubesi 1.Olağan Genel Kurulu SATSO'da yapıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan ASKON Sakarya Şubesinin 1.Olağan genel Kurulu'na kurucu üyelerin tamamıyla, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, SESOB Başkanı Hasan Alişan, SATSO adına Doğan Çatalbaş onur konuğu olarak katıldılar. Kapalı oylama ile yönetim ve denetim kurulunun seçildiği kongrede Kurucu Başkan Engin Tumbaz'ın hazırladığı tek liste oylandı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Engin Tumbaz kardeşlik, vatan ve bayrak vurgusu yaptı. Tumbaz'ın konuşmasının satır başları şöyle; 1998 yılında ülkemizin uzun yıllar birikmiş olan sosyal, ekonomik ve kültürel sorunları iyice yumak haline gelmişti. Ne resmi kurumlar bu sorunlara çözüm becerisi geliştirme ümidi veriyor ne de STK'lar yeterli performans ortaya koyamadığı bir dönemde ülkemizin değişik bölgelerinde yaşayan ve iş hayatının içerisinde ki 17 kişinin bir araya gelerek sorunlara çözüm arayan, üreten, ülkesinin gelişmesi için kafa yoran bir STK oluşturma kararıyla ASKON kurulmuştur.

Tumbaz konuşmasının devamında 17 kişi ile yola çıkan ASKON ailesinin bugün 15 bin üye işletmesi ve 700 bin kişiye istihdam sağlayan bir kurum olduğunu belirterek "ASKON Sakarya kurucuları olarak 54 Anadolu Aslanı ile Bismillah diyerek bir yola çıkıyoruz. Biz kardeşliğe inanan, bayrağını, vatanını seven, ekonomik ahlak terbiyesi ile yetişmiş herkese kapımızın açık olduğunu ifade ediyoruz. Sadece iş dünyasına yönelik değil sosyal ve kültürel hayata dair eylem ve söylemlerimiz olarak. 1.Olağan Genel Kurulumuz şehrimize, ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Kurucu Başkan Engin Tumbaz'ın konuşmasının ardından ASKON Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Yavuzer kürsüye çıkarak kongrenin hayırlı olmasını temenni edip genel merkezin selamlarını iletti.

Konuşmaların ardından divan teşkilatı oluşturulup kapalı oy ile seçime geçildi. Engin Tumbaz başkanlığında tek liste ile gidilen seçimde Yönetim ve Denetim Kurulu oluştu.

YÖNETİM KURULU ASİLL ÜYELERİ; Engin Tumbaz, Baki Demir, Ali Sarı, Ahmet Fazlıoğlu, Kenan Işıklı, Ramazan Kıratlı, Metin Sevindik, Berat Şirinat, Davut Ür, Mehmet Kondur, Ümit Uzgider, Bülent Afyon, Halim KIlkış, Adil Kama, Çağlar Baltaoğlu, Harun Durut, Ömer Faruk Şahin, Veysel Önder, Kadir Otay, Erkan Derlioğlu, Mert Gönülcü, Gökhan Murat Kuzey, Ali Osman Aydın, Adem HIzal, Ali Şeker, Ferit Şekerli, Oğuz Girdap, Oğuzhan Çuhadar, Sefa Ekmekçioğlu, Hasan Akın

DENHETİM KURULU ASİL ÜYELER; Halil Erol, Mehmet Akif Özkan, Özer Reisoğlu

ÜST KURUL DELEGELERİ; Engin Tumbaz, Halil Erol, Baki Demir, Ali Sarı, Berat Şirinat, Kenan Işıklı, Ahmet Fazlıoğlu

Yönetim Kurulunun yapacağı ilk toplantının ardından görev bölümü yapılacak