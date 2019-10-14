Son Dakika Haberleri: Askon Sakarya Vali Nayir'i ziyaret etti , kongreye davet ettiler
Son Dakika Güncel Askon Sakarya Vali Nayir'i ziyaret etti , kongreye davet ettiler

Askon Sakarya Vali Nayir'i ziyaret etti , kongreye davet ettiler

1 saat önce

ASKON Sakarya Şubesi resmi işlemlerini tamamlayarak kongre yapma kararı aldı. Kurucu Başkan Engin Tumbaz ve arkadaşları Vali Ahmet Hamdi Nayır'ı ziyaret ederek kongreye davet etti.

Askon Sakarya Vali Nayir'i ziyaret etti , kongreye davet ettiler, System.String[]

Kısa adı ASKON olan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Sakarya Şubesi 19 Ekim 2019 tarihinde 1.Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirecek. 54 kurucu üye ile kongre kararı alan ASKON Sakarya Şubesi Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayır'ı makamında ziyaret ederek dernek hakkında bilgi verip kongreye davet etti.

Her sektörden temsilcisi bulunan, şehrin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve istihdamına ciddi katkıları olan işadamları topluluğu Vali Ahmet Hamdi Nayır'ı makamında ziyaret etti. ASKON'un kuruluş maksadı, kurucu üyelerin iş kolları gibi konularda Vali Ahmet Hamdi Nayır'a bilgiler veren Kurucu Başkan Engin Tumbaz, Vali Nayır'ı 1.Olağan Genel Kurul'a davet etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Tumbaz "Kurucu üyelerimizden bir grup ile Sayın Valimizi ziyaret ettik. Kuruluş çalışmalarımız, derneğin hedefleri gibi konularda bilgiler verdik. Kendisine kongremize davet ettik. Sayın Valimizin kongremize katılarak bizleri onurlandırmasını bekliyoruz" dedi

Ahmet Hamdi, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:40 Kaynak: Bültenler
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