ASKON Samsun Şubesi çalışma toplantısı yapıldı - Son Dakika

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, Samsun'un 1 milyar dolar ihracat hedefinin üzerine çıkmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Doğru, Yelken Kulüp'te düzenlenen çalışma toplantısında, ASKON'un Türkiye'de 6 binden fazla üyesiyle 500 binden fazla istihdamı kapsayan iş gücüne sahip olduğunu söyledi.

Ülke ihracatına 17 milyar dolarlık katkıda bulunduklarına işaret eden Doğru, "Türk İhracatçılar Meclisinin verilerine göre 2021 yılının son çeyreğinde Samsun'da üretim yapan firmaların toplam ihracatı 1 milyar doların üzerine çıkarak, şehrimizin ihracat potansiyelini Türkiye ölçeğinde yüzde 85'in üzerinde artırmıştır. Bu, bizleri gururlandırmıştır. ASKON yarın inşası ideali ile yoluna devam ediyor. Şu an aramızda bulunamayan birçok üyemiz dünyanın en büyük medikal fuarı olan Düsseldorf Medica 2021 Fuarı'nda Samsun'u ve ülkemizi başarı ile temsil ediyor." dedi.

ASKONolarak üyelerinin ticari ve iktisadi anlamda büyümesine destek vereceklerini anlatan Doğru, "Küresel ölçekte artan enerji maliyetleri ve ham madde tedarikinde yaşanan olumsuz süreç, üretime yaşattığı sıkıntılar bir kez daha yerli ve milli üretimin önemini bizlere hatırlattı. Bu husustaki söylemlerimiz doğruluğu ortaya koyuyor. Bu nedenle ASKON olarak üretimin desteklenmesi hususunun önemini dile getiriyor ve üyelerimizin çalışma hayatındaki bütün sektörlerde önüne çıkan engellerin aşılması yönünde yol arkadaşı olacağımızı taahhüt ediyoruz." diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise Samsun'un ihracatının 1 milyar doların üzerine çıkarmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, yeni organize sanayi bölgesi ile birlikte bu rakamın daha da yukarı çıkacağına inandığını kaydetti.

Konuşmanın ardından Demir, ASKON'a yeni katılan iş insanlarına belgelerini takdim etti.