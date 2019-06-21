Son Dakika Haberleri: ASKON Sivas Şubesi'nden SESOB'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

ASKON Sivas Şubesi'nden SESOB'a ziyaret

32 dakika önce

Sivas'ta teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Sivas Şubesi, Sivas Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal'ı ziyaret etti.

ASKON Sivas Şubesi'nden SESOB'a ziyaret, System.String[]
Sivas'ta teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Sivas Şubesi, Sivas Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal'ı ziyaret etti.
SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, ASKON Şube Başkanı Kadir Darıcık, yönetim kurulu üyeleriyle Köksal'ı ziyaret ederek bir süre görüş alışverişinde bulundu.
Darıcık, Türkiye genelindeki 35 ve yurt dışındaki şubeleriyle ülkenin kalkınması için gayret göstereceklerini belirtti.
Sivas'ta ASKON şubesini yeni kurduklarını ve ziyaretler yaparak amaçlarını anlattıklarını aktaran Darıcık, "Esnaf teşkilatını da ziyaret ederek Sayın Beşir Köksal'ın bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak istedik." ifadelerini kullandı.
Darıcık, 22 Haziran 2019 Cumartesi günü e-ticaret ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Köksal ise iş adamlarının oluşturduğu STK'ların ülkenin gelişmesinde ve yatırımlar yaparak istihdam sağlanması noktasında önemli katkıları olduğunu vurguladı.
Köksal, ASKON'un Sivas'ta faaliyete başlamasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:24 Kaynak: AA
türkiye, esnaf, beşir köksal, sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Dan Bilzerian'ı MR.JADE Yerli ve milli SİHA, gökyüzünde 100 bin saat uçuşunu tamamlayarak yeni bir rekora imza attı 40 yıllık fırıncı ekmek fiyatını 75 kuruşa çekti Belçim Bilgin, efsane dizi Behzat Ç.'nin kadrosuna dahil oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 16:56:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ASKON Sivas Şubesi'nden SESOB'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]