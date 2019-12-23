ASKON Şube Başkanı Özcan'dan Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Özcan, ziyarette, dernek çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında düzenledikleri bilgilendirme toplantısında, birçok kuruluşun konuya çok yabancı olduğunu gördüklerini dile getiren Özcan, kanunun kapsamı, içeriği ve uygulamasının nasıl olacağı noktasında firmaların tam olarak kendilerini hazırlamadığını savundu.

Yeni sisteme kademeli bir şekilde geçiş yapılması kanaatinde olduklarını kaydeden Özcan, şunları kaydetti:



"İlk sene 250 ve üstü, ikinci sene 100 ve üstü, 3. sene de 50 ve üstü çalışanı olan firmaların zorunluluk kapsamına alınması

firmalarımızı rahatlatacağı gibi, kanunun da uygulanabilir hale

gelmesini sağlayacaktır. Bunun yanında kesilen cezaların muğlak olmaması

gerekmektedir. Kanunda hangi konuların suç kapsamında yer aldığı ve

işlenecek bu suçun cezası net olarak belirtilmelidir. Ceza

uygulayıcısının firmadan firmaya farklılık göstermemesi gerekmekle

birlikte, cezaların net olması gerekmektedir. "