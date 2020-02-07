ASKON'un 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana'da gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ASKON'un 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana'da gerçekleşti - Son Dakika Ekonomi

ASKON'un 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana'da gerçekleşti

6 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ihracat başta olmak üzerine tüm ekonomik göstergelerin yukarı yönde ivme kazanması için Adana'daki devasa yatırımlarla çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüreceklerini söyledi.

ASKON'un 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana'da gerçekleşti, System.String[]

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ihracat başta olmak üzerine tüm ekonomik göstergelerin yukarı yönde ivme kazanması için Adana'daki devasa yatırımlarla çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüreceklerini söyledi.


Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON)'un Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'nın 11.'ncisi Adana'da gerçekleşti. Programda konuşan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın ekonomide ve sanayideki ivmesinin yeniden büyümesi için, birlik beraberlik içinde, kentin potansiyelinin tam anlamıyla kullanılarak her zamankinden daha çok beraber hareket edilmesi gerektiğini kaydederek, "Adana olarak farklılıklarımızın bizi zenginleştirdiğini biliyoruz. Beraber iş yapma kültürünü geliştirerek rekabeti yurt dışındaki rakiplerimiz ile yapmamız gerekiyor. Ümit ediyorum ki kazanan, birlik, beraberlik ve Adana olacak. Son yıllarda Adana başta Valimizin önderliğinde, bütün sivil toplum kuruluşları başkanları ve yönetimleriyle beraber örnek bir beraberlik ve dayanışma sergilemektedir. Artık herkes 'önce Adana' diyerek çalışmaktadır" dedi.


Adana Valisi Mahmut Demirtaş da Adana olarak ülke ihracatına olan katkının 2 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini belirterek, "Adana'nın potansiyelinin çok üzerinde olduğunu biliyoruz. İnanıyorum ki 2020 yılında bu rakamların üzerine geçecek Adana'yı ihracat rakamlarının üst sıralarına taşıyacağız. Tabi ihracat başta olmak üzerine tüm ekonomik göstergelerimizin yukarı yönde ivme kazanması için ilimizde başlattığımız devasa yatırımlarla da çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Hiç kuşkusuz bunların başında Ceyhan İhtisas ve Endüstri Bölgesi geliyor. Bölgede imar planlarını tamamlayıp yatırım yapılabilir hale geldiğimizi ifade etmek istiyorum. Yine aynı bölgede kuracağımız Kimya İhtisas Endüstri Bölgesiyle birlikte Ceyhan OSB'ye ilişkin çalışmalarımızın yoğun bir biçimde devam ettiğini vurgulamak istiyorum" diye konuştu.


Konuşmaların ardından ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın'ın Türkiye'nin ekonomik verilerine ilişkin yaptığı değerlendirme sunumu yaptı.


Genel Başkan Aydın, sunumunda şu ifadelere yer verdi:


"Yılın ilk enflasyon rakamını yayınlanan T.C. Merkez Bankası enflasyon tahminlerini değiştirmedi. Merkez bankalarının hedefleri 2020 yılında yüzde 8.2. 2021 yılında ise yüzde 5.4 seviyesinde gerçekleştirilmesi beklendiği ifade edildi. İş dünyası olarak son dönemde yapılan vergi ayarlamalarının enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapması petrol fiyatındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı olması, sıkı para politika duruşunun sürdürülebilineceğini öngörmekle birlikte uluslararası konjektürde olası olumsuzlukların yaşanmaması durumuna göre hedefler doğrultusunda bir istikrarın yaşanacağını düşünüyor. Gerek faizler gerekse de enflasyon konusunda yılsonu hedeflerinin gerçekleşeceğini bizde tahmin ediyoruz. 2019'u yüzde 14.84 seviyesinde tamamlayan yıllık TÜFE enflasyonu 2020'nin ilk ayında yüzde 12.15 oldu. Aynı dönemde yıllık yurt içi ÜFE enflasyonu da 2019 sonundaki yüzde 7.36 seviyesinden yüzde 8.84'e çıktı. Fiyatların aylık bazda yüzde 4.7 yükseldiği gıda ve alkolsüz içecekler grubu ocak ayı enflasyonunda en yüksek katkıyı yaptı. Meyve ve sebze fiyatlarındaki hızlı artışlarda bu gelişmede belirleyici oldu." - ADANA

Mahmut Demirtaş, İhracat, Ekonomi, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:17 Kaynak: İHA
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