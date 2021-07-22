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Askorbik Asit Nedir, Ne İşe Yarar? Askorbik Asitin Faydaları.. - Son Dakika

Askorbik Asit Nedir, Ne İşe Yarar? Askorbik Asitin Faydaları..

22.07.2021 11:34
Askorbik Asit Nedir, Ne İşe Yarar? Askorbik Asitin Faydaları.., System.String[]

Askorbik asit, C vitamini olarak bilinen asit türüdür.

Askorbik asit, C vitamini olarak bilinen asit türüdür. İnsan vücudunda oldukça etkisi olan C vitamini, birçok hastalığın önlenmesi konusunda etkilidir.

Askorbik Asit Nedir?

Askorbik asit, halk dilinde C vitamini olarak bilinir. Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin gruplarının arasında yer alıyor. Sindirim sisteminin çalışmasına ve vücudun tüm genelinde etkili bir vitamin türüdür. Antioksidan özellikleriyle kanser tedavisine oldukça etki gösterir. Farklı alanlarda kullanılan vitamin türlerindendir. Kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkiler yarattığı konusunda yapılan birçok araştırma bulunuyor.

Doğada yer alan meyve ve sebzelerden kolayca C vitamini alınabilir. C vitamini ihtiyaçları farklı ürünler tüketerek vücuda dahil edilebilir. Medikal ilaç ve takviye ilaçları da C vitaminin alınmasına yardımcı oluyor. Askorbik asit, doğadaki bazı meyvelerde yer alıyor. Yeşil yapraklı olan bitkilerde de askorbik asit bulunuyor. C vitaminine tüm canlılar ihtiyaç duyabiliyor. Dengeli beslenmek isteyenler rejim yaparken, C vitamini eksikliği görülebiliyor.

C vitamini eksikliği her insan görülebilen bir eksiklik değildir. İnsanlarda genellikle vücudun depolayamadığı vitaminlerin eksikliği görülebilir. C vitamini içeren ürünlerin başında maydanoz geliyor. Maydanoz içeriğinde oldukça fazla C vitamini bulunuyor. Çok fazla askorbik asit içeren portakal da, tüketilmesi gereken gıdalar arasında yer alıyor. Gıdaların içerisinde bulunan C vitaminleri, yeşil yapraklı olan gıdalarda daha çok görülüyor.

Ne İşe Yarar?

Askorbik asit, C vitamini olarak adlandırılıyor. 70'li yıllardan günümüze kadar gelmiş en faydalı vitamin türlerinden biridir. C vitamin hakkında yapılan pek çok farklı araştırma bulunuyor. C Vitaminin tam olarak ne işe yaradığı araştırmalarla ispatlanmak istenmiştir. Kanser hastalığının tedavisinde, oldukça etkili bir vitamin olduğu tespit edilmiştir. Vücudun hasta olmasını önlemek ve bağışıklık sisteminin daha güçlü olması için, askorbik asit çok önemlidir.

C vitamini denilince akla ilk gelen bağışıklık sistemidir. Askorbik asidin faydalı olduğu, birçok araştırmayla ispatlanmıştır. Yapılan araştırmalar neticesinde, immün sistem üzerine etkisi oldukça fazladır. C vitaminleri, bağ dokularının bir arada tutulmasına oldukça yardımcı olur. Dolaşım sistemi bozukluklarının yaşanmasını önler. Kan hücrelerinin hızlıca yenilenmesine yardımcı olur. Deri hücrelerine doğrudan etki gösterir. Bazı kanser türlerinin üzerinde oldukça etkilidir.

Askorbik Asidin Faydaları

Askorbik asidin hangi faydaları olduğu kişiler tarafından merak ediliyor. Askorbik asit hakkında araştırma yapan bireyler, faydalarını da öğrenmek istiyor. Askorbik asidin belirlenen faydaları şu şekilde sıralanabilir;

Antioksidan özelliği vardır

Kal ve damar sağlığını korur

Hücre yenilenmesini sağlar

Deri sağlığını iyileştirir

Diğer vitamin türlerinin sentezlenmesinde etkilidir

Anemi üzerinde yapıcı etki yaratır

Bazı kanser çeşitlerine etki eder

Bağışıklık sistemine oldukça faydalıdır

C vitamini tüketimi yapan bireyler, ilaç kullanmadan da C vitamini alabilir. C vitamini içeren çok fazla sayıda gıda bulunuyor. Takviye ilaçları da C vitamini eksikliğini gideren ilaç türleridir. Takviye olarak C vitamini alacak olan bireyler, hekim kontrolünde C vitamini takviyelerini almalıdır. Takviyelerin dikkatli olarak kullanılmaması ve doktor onayı almadan kullanılması, büyük sağlık sorunlarını oluşturabiliyor.

Doktorlara danışarak, C vitamini takviyesi almak gerekir. C vitamini takviyelerinde günlük olarak 40 mg alınması uygun görülüyor. Fazla C vitamini alımında büyük yan etkiler söz konusu olabiliyor. Vücudun askorbik asit ihtiyaçları, sebze ve meyve tüketilerek kolayca karşılanabilir.

Askorbik Asit Nedir, Ne İşe Yarar? Askorbik Asitin Faydaları..

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Askorbik Asit Nedir, Ne İşe Yarar? Askorbik Asitin Faydaları.. - Son Dakika Magazin


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