'Aşktan Ölmek Prenses Süreyya Kitabı'nın tüm geliri depremzedelere bağışlanacak - Son Dakika

'Aşktan Ölmek Prenses Süreyya Kitabı'nın yazarı ve aynı zamanda Dünya Barış Elçisi İzmirli Ersin Faikzade, İzmir'de yaşayan depremzedeler için gala gecesi ve imza günü düzenleyecek. 13 Kasım Cuma günü Göztepe Kilercibaşı Köşkü'nde düzenlenecek geceden elde edilecek tüm gelir depremzedelere bağışlanacak.

Kitabın yazarı Ersin Faikzade, bu özel ve anlamlı gecede, satışı yapılacak olan Aşktan Ölmek Prenses Süreyya Kitabı'nın tüm gelirini; İzmir deprem mağdurlarına bağışlayacağını vurguladı. Yazar, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ikinci eşi Prenses Süreyya İsfendiyari Bahtiyari'nin bilinmeyen yönlerini ve anılarını topladığı "Aşktan Ölmek Prenses Süreyya" adlı kitabını; İzmir'de yaşanan deprem felaketine destek vermek için düzenlediği imza günü ve gala gecesi ile hemşerilerinin yanında olduğunu, bu bütünlük ve birliğin her zaman ve her koşulda desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Yazar Ersin Faikzade kitabıyla ilgili "Yıkılan bir düzen, sürgüne uğramış bir kadın, okuyucunun kalbine dokunacak kocaman ve hüzünlü bir aşk var. Dünyanın merak ettiği o dönemin gerçekleri var" diyerek, yaşanan bu milli felakete duyarsız kalmanın mümkün olmadığını, şahsı adına bu anlamlı gecede böyle bir duyarlılık ile katkı sağlamanın onurunu yaşadığını, gereken ilginin milletimiz olarak gösterildiğini ve her zaman gösterileceğinin de altını çizdi.