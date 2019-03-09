Son Dakika Haberleri: Aşkyaka'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Aşkyaka'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

1 saat önce

Türkiye'deki 14 Sakin Kent'ten birisi olan Muğla'nın Ula İlçesine bağlı turistik Akyaka Mahalle muhtarı Feridun Özsoy, 5 yıldır sürdürdüğü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü geleneğini bu yıl da sürdürdü.

Aşkyaka'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, System.String[]
Türkiye'deki 14 Sakin Kent'ten birisi olan Muğla'nın Ula İlçesine bağlı turistik Akyaka Mahalle muhtarı Feridun Özsoy, 5 yıldır sürdürdüğü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü geleneğini bu yıl da sürdürdü.

Yaz aylarında günübirlik yerli turistlerin adeta akınına uğrayan Akyaka mahallesindeki kadın işletmeleri, işletmelerde çalışan kadınları tek tek dolaşarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan ve kırmızı karanfil hediye eden Muhtar Özsoy, kadınların büyük desteğini alıyor.

2014 yılında Muğla'nın Büyükşehir olmasının ardından Beldenin mahalleye dönüştüğünü söyleyen Muhtar Özsoy, "5 yıldır Akyaka Mahallesi muhtarlığı yapıyorum. Turistik bir mahalle ve sakin kent olmamız nedeniyle yerli ve yabancı turist ağırlıyoruz. İşletme sahibi ve işletmelerimizde çalışan kadınlarımız var. Normal günlerde de ziyaretine gittiğim kadınlarımızı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde her yıl geleneksel hale getirdiğim ziyaretimi bu yıl da gerçekleştirdim. Akyaka Mahallemizi dışarıdan gelen vatandaşlarımız 'Aşkyaka' olarak dillendiriyor. Gerçekten insanın Akyaka'ya aşık olmaması mümkün değil" dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:05 Kaynak: İHA

Türkiye, Muğla, Akyaka, Dünya Kadınlar Günü, Yaşam
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