Son Dakika Haberleri: "Asla başaramayacaklar"
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"Asla başaramayacaklar"

1 saat önce

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, vatanı bölmek isteyenlerin asla başaramayacaklarını söyledi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, vatanı bölmek isteyenlerin asla başaramayacaklarını söyledi.

Feyzioğlu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kurtuluştan Kuruluşa 100. Yılında Sivas Kongresi Uluslararası Hukuk Kurultayı ve Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün yüksek ve manevi kuvvete dayanarak, yani Türk milletine dayanarak yola çıktığını kaydetti.

Amasya ve Erzurum'un ardından Sivas'ta 100. yılın anıldığını anımsatan Feyzioğlu, daha sonra Kastamonu'ya gideceklerini ifade ederek, "İstiklal yolunu yürüyeceğiz. Hani o top mermisi donmasın diye, bebesinin battaniyesini cephane arabasının üstüne örten kadınların yürüdüğü yol var ya biz de o yolu biraz yürüyüp o ruhu canlandırmak, içimizde hissetmek istiyoruz." diye konuştu.

"Vatan milli sınırlar içinde bir bütündür, bölünemez" sözlerinin yürekten tekrar edilmesi gerektiğini vurgulayan Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Bu vatanı bugün bölmek isteyenler var mıdır? Vardır. Bugün bu vatanı bölmek isteyenler başarabilecekler midir? Asla başaramayacaklardır. Bugün 21. yüzyılın mandacıları var mıdır? Teslim olmaya hazırlar. Bugün emperyalistlerin hayranları var mıdır? Bugün emperyalistlerin söylemlerini ilericilik adına tekrarlayanlar var mıdır? Vardır. Asla başaramayacaklar. Çünkü biz Sivas'ta bir söz verdik, 'Ya istiklal, ya ölüm.' Bunu dedikten sonra bir tek sözüm var; ne mutlu Türküm diyene."

Türkiye Barolar Birliği, Metin Feyzioğlu, Erzurum, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:16 Kaynak: AA
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