Asla Gözlerini Kaçırma Filmi

Film, Doğu Almanya
'dan Batı Almanya
'ya kaçan ancak Nazi rejimi altındaki çocukluğunu ve komünizm gölgesindeki gençliğini unutamayan Kurt Barnert adında bir sanatçıya odaklanıyor. Yönetmen:
Florian Henckel von DonnersmarckSenaryo:
Florian Henckel von DonnersmarckOyuncular: Tom Schilling
, Sebastian Koch
, Paula Beer, Saskia Rosendahl
, Oliver
Masucci, Cai Cohrs, Ina Weisse, Evgeniy Sidikhin , Mark Zak, Ulrike C. Tscharre, Bastian Trost, Hans-Uwe Bauer, Hanno Koffler, David Schütter, Franz Pätzold, Hinnerk Schönemann, Jeanette Hain, Jörg Schüttauf, Johanna Gastdorf, Florian Bartholomäi, Jonas Dassler, Ben Becker, Lars EidingerFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Werk ohne Autor (Never Look Away)Yapımcı Firma:
Wiedemann & Berg FilmproduktionYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
Almanya, İatlyaOrijinal Dili:
Almanca, RusçaFilmin Süresi:
188 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
08.02.2019Asla Gözlerini Kaçırma Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.