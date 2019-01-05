Son Dakika Haberleri: Asla Gözlerini Kaçırma Filmi

Asla Gözlerini Kaçırma Filmi

1 saat önce

Asla Gözlerini Kaçırma filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Asla Gözlerini Kaçırma filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Asla Gözlerini Kaçırma Filmi, System.String[]
Film, Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya kaçan ancak Nazi rejimi altındaki çocukluğunu ve komünizm gölgesindeki gençliğini unutamayan Kurt Barnert adında bir sanatçıya odaklanıyor.


Yönetmen: Florian Henckel von Donnersmarck
Senaryo: Florian Henckel von Donnersmarck
Oyuncular: Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer, Saskia Rosendahl , Oliver Masucci, Cai Cohrs, Ina Weisse, Evgeniy Sidikhin , Mark Zak, Ulrike C. Tscharre, Bastian Trost, Hans-Uwe Bauer, Hanno Koffler, David Schütter, Franz Pätzold, Hinnerk Schönemann, Jeanette Hain, Jörg Schüttauf, Johanna Gastdorf, Florian Bartholomäi, Jonas Dassler, Ben Becker, Lars Eidinger
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Werk ohne Autor (Never Look Away)
Yapımcı Firma: Wiedemann & Berg Filmproduktion
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Almanya, İatlya
Orijinal Dili: Almanca, Rusça
Filmin Süresi: 188 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 08.02.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:54 Kaynak: InterSinema.com

Batı Almanya, Almanya, Sinema
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