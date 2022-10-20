SDN 5 Çayı 243. bölümü ile sizlerle! - Son Dakika
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SDN 5 Çayı 243. bölümü ile sizlerle!

20.10.2022 14:41
SDN 5 Çayı 243. bölümü ile sizlerle!

Asla kaçırmamanız gereken haberleri derleyerek 5 Çayı programımızda bir araya getireceğiz. 5 Çayı canlı yayını 243. bölümü ile sizinle!

ShiftDelete.Net olarak teknolojinin nabzını tutmaya ve gündem haberlerini en hızlı şekilde sizlere sunmaya devam ediyoruz. Ancak gündemi takip etmeye vakti olmayanlar için bu hafta öne çıkan ve asla kaçırmamanız gereken haberleri derleyerek 5 Çayı programımızda bir araya getireceğiz. 5 Çayı canlı yayını 243. bölümü ile sizinle!

SDN 5 Çayı 243. bölümü ile sizlerle

Hızlı geçen bir haftanın ardından sevilen programımız 5 Çayı'nın 243. bölümüyle karşınızda olacağız. SDN Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve SDN editörü Furkan Karaca, bugün saat 17: 00'da gündemde öne çıkan başlıklarını değerlendirecek.

Teknoloji gündeminde yaşanan en yeni gelişmeler, tanıtılan yeni cihazlar ve teknolojiler, internet, 5G ve diğer tüm gelişmeri sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Merak ettikleriniz hakkında tüm detaylar bu canlı yayına bekliyoruz!

Kaynak: Shiftdelete
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Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji SDN 5 Çayı 243. bölümü ile sizlerle! - Son Dakika

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SON DAKİKA: SDN 5 Çayı 243. bölümü ile sizlerle! - Son Dakika
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