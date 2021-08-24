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"Asla oynamam" demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor - Son Dakika

"Asla oynamam" demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor

24.08.2021 12:22

Avrupa'da yılın en büyük transferi Messi ile yapmıştı ama bu takas da büyük yankı uyandıracak. Juventus ve Manchester City, Gabriel Jesus ve Cristiano Ronaldo takası için görüşme halinde. Ronaldo, Juventus'tan ayrılmak istiyor. İtalyan ekibi de maaş yükünden sıkıntılı bir durumda. Manchester City, Kane transferini ileri bir tarihe attı. Oyuncunun maliyeti 200 milyon euroyu aşıyor. Ronaldo, "Asla oynamam" dediği City için şartlara boyun eğmek zorunda.

Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun ayrılması an meselesi. Torino ekibi geçtiğimiz hafta Merih Demiral'ı da Atalanta'ya göndermişti. Takımdan ayrılmak isteyen Ronaldo, maçlara çıkmak istemediğini iletti. Takımın hocası Allegri, Portekizli starı kulübede oturttu. Juventus da 36 yaşındaki yıldızın maaş yükünü artık taşımak istemiyor.

Cristiano Ronaldo, 'Asla oynamam' dediği Manchester City'ye transfer oluyor

KANE TRANSFERİ ZOR

Manchester City, Kane transferinde geri adım attı. Sabah'ın haberine göre; 115 milyon euroluk bonservis ve oyuncunun maaşı City için şimdilik zor. 100 milyon euroya biten Jack Grealish transferinin ardından Kane dosyası kapandı gibi. Ronaldo'nun yıllık 20-30 milyon euro arasındaki maaşını karşılamak City için şu anda daha cazip gözüktü.

Cristiano Ronaldo, 'Asla oynamam' dediği Manchester City'ye transfer oluyor

JESUS'LA TAKAS

City, istediği verimi alamadığı Gabriel Jesus'u elden çıkartmak istiyor. Juventus da Brezilyalı santrfora sıcak bakıyor. İki dev kulübün bu takas için görüşme yaptığı konuşuluyor. Tüm şartlar düşünüldüğünde bu takasın gerçekleşme ihtimali oldukça kuvvetli gözüküyor.

Cristiano Ronaldo, 'Asla oynamam' dediği Manchester City'ye transfer oluyor

"ORADA OYNAYAMAM"

Ronaldo Real Madrid'de top koşturudğu dönemde Manchester City transferi için, "Orada oynayamam. Kalbimin bir yanı Manchester United ile atıyor. United taraftarları kalbimde. Nasıl olur bilmiyorum ama oynarsam United için oynarım" demişti.

Asla oynamam demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor

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Son Dakika Spor 'Asla oynamam' demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor - Son Dakika Spor


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