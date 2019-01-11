Asla Pes Etmedi", Tiyatro Sahnesine de Çıktı

AİLESİ ile gittiği tatilde,16 yaşındayken sığ suya yaptığı atlayış sonucu suni teneffüs ile yaşama döndürülen ve omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Serhat Erönal (37), "nasıl pes etmediği"ni tiyatro sahnesinden anlatmaya başladı.

AİLESİ ile gittiği tatilde,16 yaşındayken sığ suya yaptığı atlayış sonucu suni teneffüs ile yaşama döndürülen ve omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Serhat Erönal (37), "nasıl pes etmediği"ni tiyatro sahnesinden anlatmaya başladı.







Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Serhat Erönal, video paylaşım sitesinde oluşturduğu kanal ile yaşama tutunmasını, engelli yaşamın zorlukları ve deneyimlerini paylaşıyor. 1996 yılında yaptığı atlayış sonucu suni teneffüs ile yaşama döndürülen ancak, boynundaki omurlardan ikisi kırılması nedeniyle sandalyeye mahkum olan ellerini tam olarak kullanamaz hale gelen Serhat Erönal, gördüğü tedavilerin olumlu sonuç almaya başladı. Erönal, 10 yıllık tedavi ile ayağa kalkıp, 20'ye yakın adım atabilir hale gelirken doktorunun 'Sağlığına tam kavuşabilirsin' önerisi ile girdiği ve başarısız geçen kök hücre ameliyatı ardından ikinci kez felç geçirdi.







"ASLA PES ETME" YAŞAM FELSEFESI



Suni teneffüs ile yaşama döndürülen, 10 yıl içerisinde iki kez felç geçiren Serhat Erönal, tüm olumsuzluklara rağmen yaşama sımsıkı sarılırken, 'Asla Pes Etme' sloganını yaşam felsefesi haline getirerek, 'Yapamaz' denilen birçok aktiviteyi gerçekleştirdi. Sosyal medyayı çok iyi kullanan, ödüllü YouTuber, aynı zamanda iki şirketi bulunan tekerlekli sandalye ile aikido yapan, kendisini aynı zamanda "Hayvanseverim, eğlenceliyim, komiğim, yüzücüyüm, bilişimciyim, 1996 yılından bu yana omurilik felçlisiyim, girişimciyim, iyi bir sürücüyüm, yaramazım, konuşmacıyım, ilham vericiyim, asla pes edilmemesi gerektiğini hatırlatanım" diye tanımlayan Serhat Erönal, şimdiye kadar gokart, jetskiye de bindi, bugüne kadar özel aparatlar taktırdığı 3 otomobil kullanan, ticaretle uğraşan, digital medya danışmanlığı, okul ve çeşitli kurumlarda motivasyon konuşmacılığı yaptı.



Serhat Erönal, tekerlekli sandalyesini kendisine bir engel olarak görmediğini vurgularken, gelen teklifi kabul edince kendisini tiyatro sahnesinde buldu. Öykü ve oyun yazarı, Mecidiyeköy'deki Oda Tiyatrosu'nun kurucusu ve yönetmeni Kaan Erkam'ın teklifini kabul ederek haftada 1 gün sahneye çıkmaya başladı.







Erönal, DHA muharine 6 yıl önce Bodrum'da tanışarak evlendiği akademisyen eşi Yeşim'e, "Herkes 'Hayatımı anlatsam kitap olur, yazsam roman olur' diyor. Benim hayatım anlatsam ilham olur mu?" diye sorduğunu, "Geç bile kaldın" yanıtı aldığını belirierek şunları söylüyor:







"Hayatım, heyecan, enerji, aşk ve yaramazlıklarla dolu. Bunları insanlara anlatıp, ilham olmaya motivasyon vermeye ve herkesi 'Asla pes etmemeye çağırıyorum' Hayatta pes edilmediği, umut kesilmediği zaman neler başarılabildiğini anlatmaya çalışıyorum. Şimdi de bunu tiyatro sahnesinde anlatmaya çalışıyorum. Hedefim; Türkiye'de başlattığım 'Asla pes etme' çılgınlığını uluslararası bir konuşmacı olarak herkese söyletmek. Engel bedende değil, zihinde aşılır. Zihindeki engel aşılırsa, herkesin önüne pek çok kolaylık gelebilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Seyircilerimizle birlikte bağırarak 'Asla pes etme' diyoruz."







SALON TAMAMEN DOLDU







Oyunu izleyen Türkiye'de ilk 'Betimlemeli' (Kelimelerle resim çizme sanatı) klibi çeken sanatçı Erhan Doğancıoğlu bir ara Erönal'ı kıramayarak sahneye gelirken, gitarı ile 'Tek Başına' şarkısını izleyicilerle söyledi. Yönetmen Kaan Erkam, eşi ile oyun izlemeye gelen Serhat Erönal'ın tiyatroyu çok sevdiğini söylediğini anlatırken, "Uzaktan sevmek olmaz' diyerek onu sahneye aldım. Baktık çok güzel bir hatip, çok güzel anlatıyor. Sahnede sadece bir sefer olacağını zannediyordu. Salon tamamen dolu. Her hafta sahneye çıkmaya başladı. Bu aslında Türkiye'de daha önce pek denenmeyen söyleşi-gösteri oldu" diye konuştu.



Yeşim Erönal, seyircilerin uzun süre alkışladığı, daha sonra birlikte hatıra fotoğrafları çektirerek birlikte 'Asla pes etme' dediği eşinin gösterisini görüntüledi. - İstanbul

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