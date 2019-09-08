Son Dakika Haberleri: Asla susmayın
Son Dakika Magazin Haber

Asla susmayın

26 dakika önce

Oyuncu, karşılaştığı tüm güçlüklere rağmen hayatta kalma mücadelesine devam eden Elvan karakteri vasıtasıyla kadınlara önemli mesajlar verdiklerini söylüyor: "Elvan şiddet görmüş, tecavüze uğramış genç bir kadın.

Asla susmayın, System.String[]

Oyuncu, karşılaştığı tüm güçlüklere rağmen hayatta kalma mücadelesine devam eden Elvan karakteri vasıtasıyla kadınlara önemli mesajlar verdiklerini söylüyor: "Elvan şiddet görmüş, tecavüze uğramış genç bir kadın. Hem fiziksel hem de psikolojik açıdan oynaması zor bir karakter. Kadınlara her şeyden önce şunu söylemek isterim: Bir gün size bir el kalkarsa bilin ki o el mutlaka başka bir gün inecektir. O elin inmesini beklemeden, kalktığı gün terk edin orayı. ve asla susmayın! Konuşun, anlatın. Bu sizin acizliğiniz değildir asla!"

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobil altındaki kazazede, kriko yardımı ile kurtarıldı
Şili'nin Maipu Belediye Başkanı Cathy Barriga Instagram'da canlı yayın yaparken tacize uğradı İntihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan kadın kadın yaşamını yitirdi Tartıştığı eşi intihar edince adam da peşinden aşağı atladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 10:36:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asla susmayın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]