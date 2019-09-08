Oyuncu, karşılaştığı tüm güçlüklere rağmen hayatta kalma mücadelesine devam eden Elvan karakteri vasıtasıyla kadınlara önemli mesajlar verdiklerini söylüyor: "Elvan şiddet görmüş, tecavüze uğramış genç bir kadın. Hem fiziksel hem de psikolojik açıdan oynaması zor bir karakter. Kadınlara her şeyden önce şunu söylemek isterim: Bir gün size bir el kalkarsa bilin ki o el mutlaka başka bir gün inecektir. O elin inmesini beklemeden, kalktığı gün terk edin orayı. ve asla susmayın! Konuşun, anlatın. Bu sizin acizliğiniz değildir asla!"