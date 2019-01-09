Aslan 2 İsmi Kap'a Bildirdi
14 dakika önce
Galatasaray, Brezilyalı defans oyuncusu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda kulübü Chaves ile ve bonservisi elinde bulunan genç savunmacı Emre Taşdemir ile transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Galatasaray
, Brezilyalı defans oyuncusu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda kulübü Chaves ile ve bonservisi elinde bulunan genç savunmacı Emre Taşdemir
ile transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na bildirdi. İkinci yarı hazırlıklarını devam ettiren Galatasaray'da ilk transfer gelişmesi geldi. Sarı-kırmızılılar, Portekiz
Ligi takımlarından Chaves'te forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo de Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. 22 yaşındaki futbolcu, Chaves formasıyla bu sezon 16 karşılaşmada görev alırken, 2 de gol kaydetti
Sarı-kırmızılılar, bu bildirimin ardından geçtiğimiz günlerde Bursaspor
ile sözleşmesi feshedilen Emre Taşdemir ile görüşmeye başladığını da KAP'a açıkladı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:46 Kaynak: İHA
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