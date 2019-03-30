Son Dakika Haberleri: Aslan'a Canbek Aşiretinden Destek

Aslan'a Canbek Aşiretinden Destek

1 saat önce

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan'a Canbek aşiretinin önde gelen isimlerinden Suphi Canbek'ten destek geldi.

Aslan'a Canbek Aşiretinden Destek, System.String[]
Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan'a Canbek aşiretinin önde gelen isimlerinden Suphi Canbek'ten destek geldi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Küçük Tülmen, Sitikale kırsal Mahallelerinin kanaat önderinden olan Suphi Canbek, Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan'ın seçim bürosuna büyük bir kitle ile gelerek 31 Martta destek olacağını açıkladı. Aslan'ın Karaköprü ilçesi için şans olduğunu söyleyen Suphi Canbek, "Desteğimiz Essum Aslan başkanımla olacaktır" diyerek desteklerini sundu.

Canbek, Aslan'a destek açıklaması yaptı

Seçim bürosunda Aslan'a desteğini açıklayan Suphi Canbek, "Küçük Tülmen kırsal Mahallesi olarak Essum Aslan başkanımızı destekliyoruz ve ne gerekiyorsa biz yapmaya hazırız. Allah'ın izni, akrabaların ve millettin duasıyla inşallah başkanımızı 1 Nisan'da belediye başkanı olarak göreceğiz. Allah yolunuzu açık etsin inşallah" dedi.

Aslan Teşekkür etti

Suphi Canbek ve akrabalarınıza desteklerinden dolayı teşekkür eden Essum Aslan, "Ben de size ve akrabalarınıza çok teşekkür ediyorum. Başımın üstünde yeriniz var. Gönlümde yeriniz var" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:33 Kaynak: İHA

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