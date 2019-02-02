Aslan Alanya'ya Takıldı

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor
sahasında Galatasaray
ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik skorla sonra erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada gelişen Galatasaray atağında Fernando'nun sağ kanattan yaptığı ortaya Mitroglou kafayı vurdu, top kaleci Haydar'da kaldı. 9. dakikada Alanyaspor atağında Fernandes'in sol kanattan ön direğe doğru yaptığı ortaya Cisse kafa vurdu ancak top yandan autta gitti. 13. dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında rakipten topu şık bir çalımla alan Fernandes bekletmeden Villafanez'e aktardı. Villafanez'in pasında Cisse diziyle indirdiği topa dönerek çok sert vurdu, kaleci Muslera
direk dibinden topu çıkarmayı başardı. 16. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Fernandes'in pasında topla buluşan Campos bekletmeden topu koşu yapan Villafanez'e aktardı. Villafanez ise ceza sahası dışından gelişine sert vurdu fakat top Muslera'da kaldı. 22. dakika Efecan'ın kullandığı taç atışı sonrası ceza alanı sağ çaprazında topu alan Cisse bekletmeden plase vurdu top üstten auta gitti. 33. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan sağ kanattan ortaladığı topu boş pozisyondaki Fernandes'e aktardı. Fernandes'in arka direkte vurduğu kafa vuruşunu kaleci Muslera, zorlanmadan kontrol etti. 39. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında N'Sakala'nın pasında sol kanatta topla buluşan Fernandes hızla rakip sahaya sokuldu. Ceza sahasının yaklaşık 5 metre gerisinde topu önüne açan Fernandes'in sert vuruşunu kaleci Muslera ikinci müdahalede kontrol edebildi. 45+1. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Baiano'nun sağ kanattan ortasına arka taraftaki Junior Fernandes kafayı vurdu, top Muslera'nın kucağına gitti. 45+3. dakikada orta sahada kullanılan serbest vuruşta yükselen topu koşu yapan Fernandes ileriye koşu yapan Campos'a indirdi. Bu oyuncu ise ceza sahasının yaklaşık 30 metre dışından yaptığı aşırtma vuruş kaleci Muslera'yı geçerek ağlarla buluştu: 1-0
52. dakikada gelişen Galatasaray atağında Belhanda
'nın ara pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Feghouli hızla çizgiye doğru sokularak sert vurdu. Top kaleci Haydar'ın üstünden ağlarla buluştu. 1-1 61. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza alanına sokulan Fernandes, önündeki Linnes'ten şık bir çalımla sıyrıldı ve çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top az farkla üstten auta çıktı. 78. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Baiano'nun ortasına kale alanı içinde Fernandes kafayı vurdu ancak top kaleci Muslera'da kaldı. 85. dakikada gelişen Galatasaray atağında sol kanattan savunma arkasına sarkan Onyekuru son çizgide kaleciden sıyrıldı ve vuruşunu yapmak istedi ancak öncesinde hakem, kaleciye faul yapıldığını belirtti.
KÜNYE
Stat: Bahçeşehir
Okulları Hakemler: Alper Ulusoy
xx, Mustafa Emre Eyisoy
xx, Volkan Ahmet Narinç xx Aytemiz Alanyaspor: Haydar xxx, Baiano xxx, Welinton xxxx, Tzavellas xxx, N'Sakala xxx, Ceyhun
xx, Efecan xxxx, Campos xxxx, Villafanez xxxx (Taha Yalçıner
dk. 89 ?), Fernandes xxxxx (Ozan Tufan
dk. 80 x) Cisse xxxx (Sural dk. 90 ?) Yedekler: Ufuk Ceylan
, Hasan Ayaroğlu
, Caulker, Hakan Erçelik, Cenk Ahmet
Alkılıç Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xx (Ömer Bayram
dk. 18 x), Luyindama xxx, Marcao xxx, Linnes xxx, Ndiaye xxx, Fernando xx, Feghouli xxx (Yunus Akgün
dk. 82 ?), Belhanda xxx, Onyekuru xxxx, Mitroglou xxx (Sinan Gümüş
dk. 53 x) Yedekler: İsmail Çipe, Semih Kaya
, Emre Taşdemir
, Ahmet Çalık
, Ryan Donk
, Selçuk İnan
, Muğdat Çelik
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Fernandes (dk. 45+3) (Alanyaspor), Feghouli (dk. 52) (Galatasaray) Sarı kartlar: Luyindama, Fernando, Ndiaye, Sinan Gümüş (Galatasaray), Welinton, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)
(Erdal Anak - Ertuğrul Gün/İHA)