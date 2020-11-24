Aslan balığının zehri, cinsel problemlere çözüm olacak - Son Dakika

MERSİN Üniversitesi (MEÜ) İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Ayaz (31), Akdeniz'de istilacı tür olarak bilinen aslan balığı zehrinin kalp, iskelet ya da düz kasların kasılmasını sağlayacak bir ilaç adayı olduğu bulgusuna eriştiklerini belirterek, "Bu zehrin doğru formülasyonla iktidarsızlık ile mücadele eden hastalarda da kullanım potansiyelini öngörmekteyiz" dedi.

Pasifik ve Hint Okyanusu'nda mercan kayalıklarda yaşayan, Süveyş Kanalı'ndan geçerek Doğu Akdeniz sahillerinde kendisini göstermeye başlayan ve sayısı artan aslan balığı ile ilgili önemli bir bulguya ulaşıldı. Zehirli olması nedeniyle tercih edilmeyen aslan balığı iğnesinin, yapılan araştırmalar sonuncunda cinsel iktidarsızlığa karşı etkisi ortaya çıktı. Mersin'de aslan balığının zehrinin bulaştığı balıkçı vakasını inceleyen MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, sıra dışı bulgularla karşılaşınca Fen Edebiyat Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Furkan Ayaz'a başvurdu. Gelen vakayı inceleyen Doç. Dr. Ayaz, önemli bulgulara ulaştı.