Aslan, "Belediyeyi Sizden Biri Olarak Yöneteceğim"
33 dakika önce
Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, 'Karaköprü'ye halktan biri başkan olacak ve onların sahibi olduğu belediyeye bekçilik yapacak" dedi.
Saadet Partisi Karaköprü
Belediye Başkan Adayı Essum Aslan
, 'Karaköprü'ye halktan biri başkan olacak ve onların sahibi olduğu belediyeye bekçilik yapacak" dedi.
Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, Karaköprü'de Karaköprü halkı ve esnafını ziyaret etmeye devam ediyor. Karaköprü'de kırsal ve merkez mahallelerde sıkmadık el bırakmayan Aslan, gittiği her yerde vatandaşların sorunlarını dinliyor. Aslan, "Karaköprü'ye sizden birinin başkan olması için desteklerinizi bekliyorum" şeklinde konuştu.
İstişareye dayalı yönetim Şanlıurfa
'nın merkez Karaköprü ilçesinde var olan sorunların çözümü için Belediye Başkan Adayı olduğunu söyleyen Essum Aslan, Karaköprü'de şeffaf ve halk temelli bir belediyecilik yapacağını belirterek, "Ben sizlerin desteğiyle belediye başkanı seçildiğimde yine sizlerin desteğiyle, ortak akıl ve istişareye dayalı bir yönetim anlayışı benimseyeceğim" diyerek Karaköprülü esnaf ve vatandaşlardan destek istedi. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:51 Kaynak: İHA
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