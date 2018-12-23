Aslan 'Ben de Varım' Dedi

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Galatasaray
, sahasında son haftaların formda ekibi Demir Grup Sivasspor
'u konuk etti. İlk yarısı 2-2 sona eren karşılaşmayı Galatasaray 4-2 kazanmayı başardı. Galatasaray bu sonuçla 26 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Feghouli'nin sağdan yaptığı ortada savunmadan önce Eren uçarak kafayı vurmak istedi ancak top kaleye paralel şekilde gitti. 9. dakikada Douglas, orta sahada kaptığı topla Galatasaray ceza sahası önüne kadar gelip müsait pozisyondaki Robinho
'yu gördü. Brezilyalı futbolcu yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1 18. dakikada soldan Onyekuru'nun ceza sahasına yaptığı ortada Uğur Çiftçi
'nin Belhanda
'ya yaptığı hareket sonrasında hakem Halil Umut Meler, pozisyonu VAR'da izleyerek penaltı kararı verdi. 20. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Eren Derdiyok
, topu ve kaleci Tolgahan'ı ters köşelere göndererek takımına eşitliği getirdi. 1-1 29. dakikada sağ kanatta topla buluşan Feghouli, ceza sahasına ortaladı. Arka direkte iyi yükselen Nagatomo'nun kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti. 30. dakikada kazanılan korner atışında savunmanın uzaklaştırdığı top Ndiaye'de kadı. Bu futbolcunun savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Feghouli düzeltip çok sert vurdu takımını öne geçirdi. 2-1 41. dakikada Douglas, sağ kanattan aldığı topla rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası önündeki Robinho'ya pasını aktardı. Yıldız futbolcu ceza sahasına girer girmez sert vurdu ve topu filelere gönderdi. 2-2 45+4. dakikada topla hareketlenen Ndiaye, ceza sahası içindeki Onyekuru'yu gördü. Bu futbolcunun rakibinden sıyrılıp çektiği şutta son anda Douglas müdahale etti ve topu kornere gönderdi.
51. dakikada Fernando'nun orta sahadan attığı ara pasında savunmanın arkasına sarkan Onyekuru, kaleci Tolgahan'dan önce topa dokunarak takımını tekrar öne geçirdi. 3-2 65. dakikada Sivasspor çok etkili geldi. Douglas'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hakan Arslan
'ın vuruşunda Muslera
kalesinden zamanında çıkarak gole engel oldu. 69. dakikada Mariano'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Belhanda kayarak içeri kesti, Eren Derdiyok'un ıska geçtiği topa Onyekuru sert vurdu ve farkı 2'ye çıkardı. 4-2 74. dakikada Feghouli'nin soldan kullandığı kornere ceza sahası içinde Eren Derdiyok kafayı vurdu. Üst direğe çarpan top ardından çizgiye düştü, kaleci Tolgahan son anda topu uzaklaştırdı.
KÜNYE
Stat: Türk Telekom Stadyumu
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre
Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu
xx Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xx, Maicon
xx, Ozan xx, Nagatomo xx, Fernando xxx, Ndiaye xxx, Feghouli xxx (Mustafa dk. 90+5 ?), Onyekuru xxxx, Belhanda xxx (Donk dk. 87 ?), Eren xx (Rodrigues dk. 75 xx) Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk
, Sinan, Linnes, Ömer, Muğdat Teknik Sorumlular: Levent Şahin
- Ümit Davala
DG Sivasspor: Tolgahan x, Douglas xxx, Bjarsmyr xx, Braz x, Uğur x, Hakan Arslan x, Ndinga x (Kone dk. 77 x), Torje x (Rybalka dk. 70 x), Robinho xxx, Emre xx (Erdoğan dk. 89 ?), Muhammed x Yedekler: Ali Şaşal
, Medjani, Mert, Papp, Aydın
, Ziya, Cyriac Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Robinho (dk. 9 ve dk. 41) (DG Sivasspor), Eren (dk. 20), Feghouli (dk. 30), Onyekuru (dk. 51 ve dk. 69) (Galatasaray) Sarı kartlar: Uğur, Braz (DG Sivasspor), Mariano, Fernando (Galatasaray)
(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)