Son Dakika Haberleri: Aslan Burcu: Mart'da Ülke Değiştirebilirsin! Su Karakuş

Aslan Burcu: Mart'da Ülke Değiştirebilirsin! Su Karakuş

55 dakika önce

Sevgili Aslanlar,Uranüs 7 yıllık özel bir döneme başlıyor.

Sevgili Aslanlar,

Uranüs 7 yıllık özel bir döneme başlıyor. Kent veya ülke değiştirebilirsin. Yeni dönemin etkileri ve daha fazlası video da..

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:03 Kaynak: Youtube

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