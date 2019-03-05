Aslan Burcu: Mart'da Ülke Değiştirebilirsin! Su Karakuş
55 dakika önce
Sevgili Aslanlar,Uranüs 7 yıllık özel bir döneme başlıyor.
Sevgili Aslanlar,
Uranüs 7 yıllık özel bir döneme başlıyor. Kent veya ülke değiştirebilirsin. Yeni dönemin etkileri ve daha fazlası video da..
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:03 Kaynak: Youtube
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