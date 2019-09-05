Aslan Çocuk
1 saat önce
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:37 Kaynak: AA
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek.
"Aslan Çocuk"
James Snider'in yönetmenliğini yaptığı haftanın bir diğer animasyonu "Aslan Çocuk", yersiz yurtsuz bir aslan yavrusu olan Kidd Mane'nin denk geldiği Tuckerville kasabasında yaşadıklarını anlatıyor.
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