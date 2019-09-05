Son Dakika Haberleri: Aslan Çocuk
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Aslan Çocuk

1 saat önce

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek.

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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek.

"Aslan Çocuk"

James Snider'in yönetmenliğini yaptığı haftanın bir diğer animasyonu "Aslan Çocuk", yersiz yurtsuz bir aslan yavrusu olan Kidd Mane'nin denk geldiği Tuckerville kasabasında yaşadıklarını anlatıyor.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:37 Kaynak: AA
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