Son Dakika Haberleri: Aslan'da 3 puanın şifresi Andone
Son Dakika Spor Aslan'da 3 puanın şifresi Andone

Aslan'da 3 puanın şifresi Andone

41 dakika önce

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK Galatasaray'ın son oynadığı iki maçı değerlendiren teknik direktör Fatih Terim ve ekibi, 'pozisyona girme yönünden sıkıntı yok ama bitiricilikte sorun var' teşhisi koydu.

Aslan'da 3 puanın şifresi Andone, System.String[]

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK Galatasaray'ın son oynadığı iki maçı değerlendiren teknik direktör Fatih Terim ve ekibi, 'pozisyona girme yönünden sıkıntı yok ama bitiricilikte sorun var' teşhisi koydu. 3-2 kazanılan Demir Grup Sivasspor ve 1-0 kaybedilen Real Madrid karşılaşmalarında çok sayıda gol pozisyonu üretilmesine rağmen bunların büyük çoğunluğunun kaçtığını göz önüne alan teknik heyet, Beşiktaş derbisine yönelik antrenmanlarda bu konu üzerinde durdu. Derbi hazırlıkları sırasında özellikle forvet oyuncusu Florin Andone'ye ekstra orta-şut çalışması yaptırıldı.


Babel, Emre ve Belhanda'ya özel emir


Fatih Terim, Rumen oyuncudan, yakaladığı pozisyonlarda daha soğukkanlı hareket etmesini istedi. Tecrübeli teknik adam, Ryan Babel, Emre Mor ve Younes Belhanda'ya da Andone'ye her fırsatta orta ve pas atmaları talimatını verdi. Deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşmasına orta sahada ve önde pres yaparak başlayacak olan Galatasaray'ın hedefi ilk golü atıp rakibini psikolojik açıdan baskı altına alarak galibiyete ulaşmak. Terim, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Mutlak kazanmak için sahaya çıkacak güçlü bir takımla oynayacağız. Kendinden emin ve ayakları yere sağlam basan bir Galatasaray takımı görmek istiyorum. Elinizden geleni yapın" diye konuştu.

Fatih Terim, Galatasaray, Ali Naci, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 08:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Burak Yılmaz kamptan ayrıldı! Galatasaray derbisinde yok
Ferdi Kadıoğlu kırmızı kart gördüğü U19 maçında Fenerbahçe yenildi Aykut Kocaman'dan hem gollere hem hakeme tepki! Gustavo Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 09:21:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aslan'da 3 puanın şifresi Andone
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]