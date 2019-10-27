Aslan'da 3 puanın şifresi Andone

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK Galatasaray'ın son oynadığı iki maçı değerlendiren teknik direktör Fatih Terim ve ekibi, 'pozisyona girme yönünden sıkıntı yok ama bitiricilikte sorun var' teşhisi koydu. 3-2 kazanılan Demir Grup Sivasspor ve 1-0 kaybedilen Real Madrid karşılaşmalarında çok sayıda gol pozisyonu üretilmesine rağmen bunların büyük çoğunluğunun kaçtığını göz önüne alan teknik heyet, Beşiktaş derbisine yönelik antrenmanlarda bu konu üzerinde durdu. Derbi hazırlıkları sırasında özellikle forvet oyuncusu Florin Andone'ye ekstra orta-şut çalışması yaptırıldı.



Babel, Emre ve Belhanda'ya özel emir



Fatih Terim, Rumen oyuncudan, yakaladığı pozisyonlarda daha soğukkanlı hareket etmesini istedi. Tecrübeli teknik adam, Ryan Babel, Emre Mor ve Younes Belhanda'ya da Andone'ye her fırsatta orta ve pas atmaları talimatını verdi. Deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşmasına orta sahada ve önde pres yaparak başlayacak olan Galatasaray'ın hedefi ilk golü atıp rakibini psikolojik açıdan baskı altına alarak galibiyete ulaşmak. Terim, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Mutlak kazanmak için sahaya çıkacak güçlü bir takımla oynayacağız. Kendinden emin ve ayakları yere sağlam basan bir Galatasaray takımı görmek istiyorum. Elinizden geleni yapın" diye konuştu.