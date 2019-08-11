Aslan'da sosyal medya yasağı

Galatasaray'da teknik heyet, geçen sezon Sinan Gümüş'ü eleştiri oklarının hedefi haline getiren olayın da etkisiyle 'takımın en özel iki yeri' olarak niteledikleri alanlarda video çekilmesini ve paylaşılmasını yasakladı.

Galatasaray'da teknik heyet, geçen sezon Sinan Gümüş'ü eleştiri oklarının hedefi haline getiren olayın da etkisiyle 'takımın en özel iki yeri' olarak niteledikleri alanlarda video çekilmesini ve paylaşılmasını yasakladı. Yeni transfer Ryan Babel de taraftarlara bu yasağı YouTube'dan duyurdu.



G.SARAY'da her zaman aile ortamını oluşturan ancak disiplini de hiçbir zaman elden bırakmayan Fatih Terim, Galatasaraylı oyunculara önemli bir yasak getirdi. Takımda tüm sezon boyunca takım otobüsü ve soyunma odasında karşılaşma öncesinde video çekilmesi yasaklandı. Sarı kırmızılı kulübün iletişim ve medya ekibi dışında bu iki alanda oyuncuların video çekmemesi ya da bu iki yerden sosyal medya hesaplarından canlı yayın paylaşımları yapmamaları istendi. Yeni transfer Ryan Babel de bu gelişmeyi YouTube sayfasında takipçilerine "Otobüs ya da maçtan önce soyunma odasında video çekemiyorum" diyerek duyurdu.



Sosyal medya paylaşımları Galatasaray'da özellikle geçen dönem büyük sıkıntılara neden oldu... Fenerbahçe derbisi öncesinde Florya'ya sarı kırmızılı takımı uğurlamaya gelen taraftarın coşkusuna hayran kalan ve otobüsten sosyal medya hesabından canlı yayına geçen Mbaye Diagne'nin paylaşımı Sinan Gümüş'ü adeta yakmış ve oyuncunun takımdan ayrılmasına kadar devam edecek süreci başlatmıştı.

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