Son Dakika Haberleri: Aslan, "Esnaf Eve Siftahsız Dönmeyecek"

Aslan, "Esnaf Eve Siftahsız Dönmeyecek"

34 dakika önce

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'nın önemli ticaret merkezlerinden olan Spot Pazarını ziyaret etti.

Aslan,
Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'nın önemli ticaret merkezlerinden olan Spot Pazarını ziyaret etti. Ziyareti sırasında esnafların sorunlarını da dinleyen Aslan, "Yaşanan sorunların çözülmesi noktasında bütün Şanlıurfalı hemşehrilerimizle birlikte el ele verip çalışacağız. Esnafımızın işlerinin yoluna girmesi için değiştirmek gerekiyor" dedi.

Tarım alanında sıkıntılar olumsuz etki yaptı

Şanlıurfa'nın tarım ve turizm kenti olduğunu esnafa anlatan Essum Aslan, "Vatandaşlarımız tarım sezonu kapandığında buraya gelip genel alışverişlerini yapardı. Burada genelde çiftçilerimiz alışveriş yaparlar. Ancak tarım alanında yaşanan sıkıntılar çiftçimizin de buraya uğramamasına neden oluyor. Çiftçimiz her yıl sezonu zararla kapattığından dolayı esnaf da bu durumdan olumsuz etkileniyor. Bunun çözümü için bazı şeylerin değişmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Her turist esnaf için iş demektir"

Şanlıurfa'da turizmin de esnafın ileri üzerinde büyük bir etkisi olduğunu söyleyen Aslan, "Şanlıurfa tarih, kültür ve inanç turizmi alanında her şeye sahip ama bunu değerlendirecek bir yönetim yok. Biz bu boşluğu doldurup turizm alanında hayata geçireceğimiz projeler ile turizmi canlandıracağız. Kente gelecek her turist esnafımız için iş anlamı taşıyor. Bu yüzden turizm konusunda özellikle projeler üreteceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:37 Kaynak: İHA

Essum Aslan, Şanlıurfa, Politika
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