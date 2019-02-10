Aslan Fırtına Dinlemedi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Trabzonspor'u ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 3-1'lik skorla kazandı.



Maçtan dakikalar



3. dakikada Belhanda'nın uzun pasında defansın arkasına sarkan Diagne'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş, kalenin solundan auta çıktı. 16. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza alanı sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Rodallega, Muslera'yı geçemedi. 18. dakikada savunma arkasına sarkan Onyekuru, kaleci Arda'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 21. dakikada beyaz noktanın başına gelen Diagne, topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 1-0 24. dakikada Ndiaye'nin ceza alanı dışından çektiği sert şut, az farkla üstten auta çıktı. 30. dakikada Nagatomo'nun sol kanattan yaptığı ortada topa iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunu Arda rahatlıkla kontrol etti. 30. dakikada Nwakaeme pasında ceza alanı içinde topla buluşan Rodallega, Marcao'dan sıyrılıp yaptığı plase vuruş filelerle buluştu. 1-1 39. dakikada Onyekuru'nun sol çaprazdan çektiği şutu Arda yumruğuyla uzaklaştırdı. 45. dakikada Belhanda'nın çektiği sert şut Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen'e çarparak filelere gitti. 2-1 45+2. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf'un arka direğe ortasında Nwakaeme'nin şutu üstten auta çıktı. 51. dakikada Feghouli ile duvar pası yaparak ceza alanına giren Belhanda, şık vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1 57. dakikada sağ kanattan Yusuf'un kullandığı korner vuruşunda topa iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunu Muslera güçlükle kornere çeldi.



Stat: Türk Telekom Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, Osman Gökhan Bilir xx Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xxx, Ndiaye xxx (Selçuk dk. 86 ?), Donk xx, Feghouli xxx (Yunus dk. 83 ?), Belhanda xxx (Emre Akbaba dk. 89 ?), Onyekuru xxx, Diagne xx Yedekler: İsmail, Emre Taşdemir, Ahmet, Semih, Ömer, Muğdat, Mitroglou Teknik Direktör: Fatih Terim Trabzonspor: Arda Akbulut xx, Kamil Ahmet xx, Hüseyin xx, Hosseini xxx, Vahid Amiri xx, Toure xx (Abdulkadir Parmak dk. 46 x), Yusuf xx, Nwakaeme xxx, Ekuban xx, Abdülkadir Ömür xx, Rodallega xxx Yedekler: Muzaffer, Ali Osman, İbanez, Murat, Berkay, Batuhan, Sosa Teknik Direktör: Ünal Karaman Goller: Diagne (dk. 21), Belhanda (dk. 45 ve 51) (Galatasaray), Rodallega (dk. 30) (Trabzonspor) Sarı kartlar: Diagne, Donk, Belhanda, Linnes (Galatasaray), Arda Akbulut (Trabzonspor)



(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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