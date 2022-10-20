'ASLAN HÜRKUŞ: GÖREVİMİZ GÖKBEY' FİLMİNİN GALASI YAPILDI - Son Dakika
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'ASLAN HÜRKUŞ: GÖREVİMİZ GÖKBEY' FİLMİNİN GALASI YAPILDI

20.10.2022 00:05
'ASLAN HÜRKUŞ: GÖREVİMİZ GÖKBEY' FİLMİNİN GALASI YAPILDI

ANKARA'da, 'Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey' filminin galası gerçekleştirildi.

ANKARA'da, 'Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey' filminin galası gerçekleştirildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ve TRT ortak yapımı 'Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey' filmi, 21 Ekim'de seyirciyle buluşuyor. TRT Çocuk'un mucit kahramanı Aslan'ın animasyon türündeki ikinci sinema filmi 'Aslan Hürku'ş: G'örevimiz Gökbey' filminin ilk gösterimi Ankara'da gerçekleştirildi. Galaya TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı? ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de katıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, 'Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey'in serinin ikinci filmi olduğunu belirterek, "Biz, Aslan Hürkuş serisi ile bir anlamda misyon yüklü bir sorumluluk da yerine getirmiş oluyoruz. Özellikle Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine yönelik çocuklarımızı daha fazla ilgilendirmeye, bilgilendirmeye gayret ediyoruz. Milli teknolojiye destek anlamında aslında çocuklardaki teknoloji sevgisinin, ilgisinin, bilgisinin teşvik edilmesinin, Türkiye'nin bu hamlesine en büyük katkı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Sobacı, 'Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey'in bu sene TRT olarak beyazperdeye aktarılan 6'ncı film olduğunu hatırlatarak, "Bu filmler toplamda 2,5 milyon izleyiciye ulaştı?. Ben inanıyorum ki, 'Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey' filmimiz de eski çizgi filmlerimizin başarısını elde edecek. Bir yandan çocuklarımızı eğlendirecek ama aynı zamanda Milli Teknoloji Hamlesi üzerine ilgilerini ve bilgilerini güçlendirecek, pekiştirecek, artıracak" diye konuştu.

TRT'nin animasyon sektörüne yaptığı yatırımla Türkiye'de yüzde 80'lik animasyon oranına ulaştığını? belirten Sobacı?, "Bu animasyon çizgi filmlerimizde yerli ve milli karakterlerimizi, kahramanlarımızı ön plana çıkarıyoruz. Aynı zamanda bu animasyonlarımızı artık yurt dışına ihraç eder duruma geldik. Dolayısıyla bu başarılar bizi, ilerleyen süreçlerde de tekrar animasyonlara, çizgi filmlere yatırım yapma noktasında daha da cesaretlendiriyor, teşvik ediyor. Animasyon sektörü ile TRT el ele vererek, animasyon sektöründeki yerlilik ve millilik oranını? artırıyor. Ben bu vesileyle, Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey'in yolunun açık, seyircisinin bol olmasını? diliyorum. Aynı zamanda yapımcımıza ve TUSAŞ'a teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Film gösterimi öncesinde konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ise "Çok güzel bir yapım oldu. İnşallah beğeneceksiniz hep beraber. Uçakların kendileri de aşağıda, gerçeklerini de görebilirsiniz. Onlarda da uçabiliriz, buraya uçtuktan sonra. Hayırlı olsun" dedi.

TUSAŞ MÜHENDİSLERİ TEKNİK DANIŞMANLIK DESTEĞİ VERDİ

TUSAŞ'ın da desteğiyle hazırlanan TRT ortak yapımı filmde, ilk uçuşunu 2013 yılında gerçekleş'tiren Hürkuş'un ve ilk uçuşunu 2018 yılanda gerçekleştiren Gökbey helikopterinin yer aldığı sahnelerde, TUSAŞ mühendisleri teknik danışmanlık desteği verdi. Animasyon filmiyle okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmek, onları gelişen milli teknoloji hakkında bilgilendirmek, takım ruhu ve dostluk kazanımlarıyla buluşturmak hedefleniyor.

Kaynak: DHA
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Ankara, Gökbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'ASLAN HÜRKUŞ: GÖREVİMİZ GÖKBEY' FİLMİNİN GALASI YAPILDI - Son Dakika

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