Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu - Son Dakika

Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu

21.03.2021 13:38

Süper Lig'de son 4 haftada 8 puan kaybeden Galatasaray'da Çaykur Rizespor mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu. Yönetimin aldığı çarpıcı karar takım içinde huzursuzluğa yol açtı. Muslera'yla sözleşme imzalanması ve sözleşmeleri gelecek yıl bitecek olmasına rağmen Luyindama ile Marcao'nun da kontratını uzatmak için görüşmelere başlanması takım içi dengeleri alt üst etti. Özellikle, sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolculardan bazılarıyla hiç görüşme yapılmaması moralleri bozdu.

Galatasaray'da Çaykur Rizespor yenilgisi bardağı taşırdı. Son maçlarda arka arkaya kaybedilen puanlar, Aslan'a, şampiyonluk yolunda darbe vururken, sadece saha içerisinde değil, saha dışında yapılan yanlışlar da bu sonu getirdi.

TAKIM İÇİ DENGELERİ BOZDU

Muslera ile üç yıllık sözleşme uzatılmasının yanında, gelecek yıl kontratları bitecek olmasına rağmen Luyindama ile Marcao'nun önüne konacak olan kontrat da takım içi dengeleri bozdu. Özellikle bu yılın sonunda sözleşmesi bitecek olan isimlerin bazılarıyla hiç görüşme yapılmaması, moralleri yerle bir etti.

"KOLAY FİKSTÜR" TUZAĞINA DÜŞTÜ

Örneğin, kiralık sözleşmesi sona erecek Saracchi'nin durumundaki belirsizlik de Uruguaylı futbolcunun performansını etkiledi. Saracchi, bonservisinin alınmayacağını bildiği için konsantrasyon kaybı yaşadı. Zorlu karşılaşmalardan zaferle çıkarak, birkaç hafta önce "Şampiyonluğun 1 numaralı adayı" olarak gösterilen Galatasaray, "kolay fikstür" tuzağına düştü.

FATİH TERİM SİSTEM DEĞİŞTİRDİ

Teknik heyet her ne kadar bu konuda oyuncuları uyarmaya çalışsa da, bu gerçeği tam olarak anlatamadı. Bu da motivasyonun tam olarak gerçekleşmesine engel oldu. Mostafa Mohamed çok iyi giderken, bir maç cezalı olması; o karşılaşmada da Falcao'nun iyi oynaması, teknik direktör Fatih Terim'in sistem değişikliğine yol açtı.

FUTBOLCULAR KÜSTÜ

İkisini bir arada oynatma sevdası nedeniyle takımı alışkanlıklarından uzaklaştıran Terim, daha önce iyi görünen isimleri de yine taktiksel değişiklik nedeniyle kulübeye çekmek zorunda kaldı. Bu da bazı isimlerin hırsını ortadan kaldırdı. Tüm bunların bir araya gelmesi ve 4 haftada 8 puanın uçup gitmesine neden oldu.

(MİLLİYET)

Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu

Fernando Muslera, Galatasaray, Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu - Son Dakika Spor


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