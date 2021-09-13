Victor Nelsson'un son olarak Trabzonspor karşılaşmasında ortaya koyduğu futbol, bazı endişeleri beraberinde getirdi. Nelsson, Cornelius'un attığı golde kafa topuna çıkmadı, ofsaytı bozdu. İkinci devrede de bir pozisyonda topu ıska geçti.
Nelsson'un istatistikleri de bir hayli kötü. 90 dakikada 0 top çalma, 4 top kaybı, 3 uzun topta 1 isabet, kazanılan 0 ikili mücadele ve 5 hava topu mücadelesinde 2 kazanma.
Luyindama'nın Marcao'nun yokluğunda performansını yükselttiği görülürken, Nelsson'un uyumsuzluğu dikkat çekti. Yorumcu Rıdvan Dilmen de Marcao'nun dönüşüyle Nelsson'un kulübeye çekileceği görüşünde. Webaslan ve Galatasaray Sözlük'te Nelsson'un performansı tartışma konusu oldu.
Son Dakika › Spor › Aslan'ın 7 milyon euroya aldığı Nelsson, beklentiyi karşılayamadı! Performansı soru işaretleri yarattı - Son Dakika Spor