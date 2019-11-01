Son Dakika Haberleri: Aslan'ın evindeki yenilmezlik seriyi 41'e çıkardı
Son Dakika Spor Aslan'ın evindeki yenilmezlik seriyi 41'e çıkardı

Aslan'ın evindeki yenilmezlik seriyi 41'e çıkardı

6 saat önce

Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle ligde sahasındaki yenilmezliğini 41 maça çıkardı.

Aslan'ın evindeki yenilmezlik seriyi 41'e çıkardı, System.String[]

Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle ligde sahasındaki yenilmezliğini 41 maça çıkardı.


Galatasaray'ın Süper Lig'de, evinde bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor galibiyetiyle birlikte ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 41 karşılaşmada da rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 34 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kaldı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:30 Kaynak: İHA
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