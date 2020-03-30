Aslan'ın gözü-kulağı hastanede

G. Saray'da konoravirüs testleri pozitif çıktıktan sonra tedavi altına alınan Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın bu hafta içi ikinci testlerin ardından taburcu edilmeleri bekleniyor.

G.SARAY, koronavirüs pozitif çıkan ve hastanede yoğun tedavi altında olan teknik direktör Fatih Terim, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın sağlık durumlarına kilitlendi. Tedaviler başarılı şekilde sürerken sarı kırmızılılar bu hafta içi üç ismin taburcu olmasını umut ediyor. Terim, Albayrak ve Günay'a bu hafta içi ikinci bir test yapılacak ve sonuçlar negatif çıkarsa evlerinde istirahat etmeleri için taburcu edilecek.

Rahatsızlığı hafif geçiren Terim'in öksürük şikayetinin de tamamen son bulduğu öğrenildi. Eşi Şükran Hanım'la birlikte hastaneye yatırılan Albayrak'ın yoğun ilaç tedavisinin devam ettiği, Günay'ın da durumunun iyi olduğu belirtildi.