Aslan, 'Karanlıkköprü' Olmayacak

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, "Karanlıkköprü değil Karaköprü için biz hazırız"diyerek Karaköprülülerden destek istedi.

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, "Karanlıkköprü değil Karaköprü için biz hazırız"diyerek Karaköprülülerden destek istedi.



Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, kendisine destek vermek amacıyla toplanan kalabalığa yönelik yaptığı konuşmada, Karaköprü için üç temel amaçlarının olduğunu söyleyerek, "Karanlıkköprü değil Karakörü, her eve ekmek ve yalan talan dolan yok projelerimiz ile geliyoruz" dedi.



"Karanlık köprü olmayacak"



Bütün Karaköprülülerin kendisi için eşit olduğunu söyleyen Esssum Aslan, "Karaköprü'nün hepsi benim akrabalarımdır. Bizim üç tane önemli sözümüz var. Birincisi Karanlıkköprü değil Karaköprü için biz hazırız. Karaköprü'de günde altı saat elektrik kesiliyor. Bir belediye başkanı elektrik kesintisinin önüne geçebilir mi, evet geçebilir "diye konuştu.



"Yalan, dolan ve talan olmayacak"



Vatandaşların geçim sıkıntılarıyla cebelleştiğini belirten Aslan, "Her eve ekmek her eve sağlıklı ekmek. Bizim şu anda pazarlardaki en büyük muhalefetimiz patates, soğan, biber ve patlıcan. Fakir fukara evine isot alıp götüremiyor. Demek ki biz her eve ekmek vaadiyle yola çıkacağız. Üçüncüsü artık yalan talan ve dolana karnımız tok. Biz sizlerin malınıza sahip çıkacağız" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı Tarafından Görevden Alındı

6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar

Köyün Kaderi Değişebilir! Kepçe ile Tarla Düzeltirken Tarihi Yapı Buldu