Aslan kazanmak zorunda - Son Dakika

Aslan kazanmak zorunda

07.05.2021 10:51
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İkili averajı almak istiyorTerim hiç kaybetmedi!

İkili averajı almak istiyor

Terim hiç kaybetmedi!

Gedson büyük umutHalil ile galibiyeteOnyekuru belirsiz; golcüler hazırSerhan TÜRK/İSTANBUL, - Süper Lig'de büyük bir mücadelenin en kritik haftasına girilirken Galatasaray da Beşiktaş ile kader maçına çıkıyor. Şampiyonluk iddiasını son iki maça taşımak için siyah-beyazlılar karşısında kazanmak zorunda olan sarı-kırmızılı ekip, derbiye çok sıkı bir şekilde hazırlandı.İKİLİ AVERAJI ALMAK İSTİYORLider Beşiktaş ile arasında  6 puan fark bulunan Galatasaray, 40'ıncı haftaya girilirken rakibinin genel averajda da 10 sayı gerisinde bulunuyor. Bu sebeple sarı-kırmızılıların öncelikli hedeflerinden biri de 3 puanının yanı sıra ikili averajda da üstünlük sağlamak. İlk yarıdaki maçı 2-0 kaybeden Galatasaray'ın ikili averajda üstünlük sağlaması için 3 farklı galibiyete ihtiyacı var.TERİM HİÇ KAYBETMEDİ!Galatasaray'da 4'üncü dönemi Aralık 2017'de başlayan teknik direktör Fatih Terim, bu süreçte Beşiktaş ile iç sahada oynanan maçlarda hiç kaybetmedi. Terim'li Galatasaray geride kalan üç sezonda Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı iki defa mağlup ederken, bir defa da beraber kaldı.GEDSON BÜYÜK UMUTBeşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da en güvenilen isimlerin başında 22 yaşındaki Gedson Fernandes geliyor. Genç orta sahanın son haftalardaki çıkışı dikkat çekerken, merkez bölgede oyunun lideri olması planlanıyor. Ayrıca son yıllarda Beşiktaş derbilerinde Galatasaray'da Felipe Melo, Fernando Reges gibi merkez oyuncuları ön plana çıkarken, Gedson Fernandes'e de derbi öncesi bu misyon yüklendi.HALİL İLE GALİBİYETESarı-kırmızılı takımda son haftaların parlayan bir başka ismi de Halil Dervişoğlu. Genç santrfor Gençlerbirliği deplasmanında da gol siftahı yaparken, ilk 11 oynadığı 4 maçta da Galatasaray sahadan galibiyetle ayrıldı. Aslan, 21 yaşındaki oyuncunun ilk 11 başladığı Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını kazandı.ONYEKURU BELİRSİZ; GOLCÜLER HAZIRGalatasaray'da geçen hafta da maç kadrosuna alınmayan Henry Onyekuru'nun durumu derbi öncesi belirsiz. Takımla 2 gündür idmanlara çıkan 23 yaşındaki forvetin tempo açısından hazır olup olmadığı şu an için soru işareti. Teknik patron Terim'in genç ismi hamle oyuncusu olarak kadroya dahil etmek istediği öğrenildi.Diğer taraftan golcüler Mostafa Mohamed, Radamel Falcao, Ryan Babel ise hazır. Galatasaray'ın bol gole ihtiyacı olduğu karşılaşmada hücum hattındaki rekabet üst düzeyde.

Aslan kazanmak zorunda

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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