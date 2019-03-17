Aslan Kükremeye Devam Ediyor

Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Galatasaray
'ı ağırladı. Maç 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Saivet'in ara pasında kaleciyle karşı kalan Onur'dan önce Muslera
topun sahibi oldu. 14. dakikada Saivet'in ortasında defanstan seken topa gelişine vuran Aytaç'ın şutunu Muslera son anda ayaklarıyla kornere çeldi. 15. dakikada Yusuf Erdoğan
'ın getirdiği topa kayarak vuran Sakho, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0 42. dakikada Lima
'nın pasında ceza sahasında buluşan Saivet'in gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 2-0 45+2. dakikada Mariano'nun içeri çevirdiği topu iyi takip eden Ndiaye farkı bire indirdi. 2-1 52. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Lima'nın yerden ortasını Muslera kolaylıkla kontrol etti. 55. dakikada Aytaç'ın müdahalesiyle yerde kalan Belhanda
'nın pozisyonunu VAR'dan izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.
56. dakikada penaltıyı kullanan Diagne
, topu ağlarla buluşturdu. 2-2 61. dakikada Belhanda'nın pasını gelişini kaleye gönderen Onyekuru'nun şutu direğin üzerinden auta çıktı. 63. dakikada Onyekuru'nun ceza sahası dışına çıkardığı topu gelişine kaleye gönderen Feghouli meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3 68. dakikada Belhanda'nın ara pası ile kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru'nun yerden vuruşu kale direğinin dibinden auta çıktı. 69. dakikada Yusuf'un ceza sahası dışından vuruşu az farkla kalenin solundan auta çıktı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Suat Arslanboğa
x, Sekan Ok xx, İsmail Şencan
xx Bursaspor: Okan Kocuk
xx, Abdullahi Shehu xx, Aurelien Chedjou xx, Ertuğrul Ersoy
xx, Umut Meraş xx, Staphane Badji xx (Umut Nayir dk. 77 xx), Aytaç Kara
xx, Yusuf Erdoğan xxx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 85 ?), Henri Saivet
xxx, Onur Atasay xx (Allano Lima dk. 38 xxx), Diafra Sakho
xxx Yedekler: Muhammed Şengezer, Santiago Vergini, Lasmin Latovlevici, Furkan Soyalp, F.Emre Ünver, Burak Kapacak, Ramazan Keskin
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Galatasaray: Fernando Muslera
x, Mariano Ferreira xx, Chistian Luyindama xx, Marcao xx Emre Taşdemir
xx, Ryan Donk
xx, Badou Ndiaye
xx, Sofiane Feghouli
xx, Younes Belhanda
xx, Henry Onyekuru
xx (Sinan Gümüş
dk. 88 ?), Mbaye Diagne
xx (Selçuk İnan
dk. 77 xx) Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Yılmaz Çalık
, Martin Linnes
, Ömer Bayram
, Emre Akbaba
, Kostan Mitroglou, Semih Kaya
, Suğdat Çelik Teknik Sorumlu: Fatih Terim
Goller: Sakho (dk. 15), Saivet (dk. 42) (Bursaspor), Ndiaye (dk. 45+2), Diagne (dk. 56 pen.), Feghouli (dk. 63) (Galatasaray) Sarı kartlar: Lima, Chedjou (Bursaspor), Luyindama, Ndiaye, Marcao, Belhanda, Emre, Onyekuru (Galatasaray)
(İHA)