Son Dakika Haberleri: Aslan Ligde 11 Maçtır Yenilmiyor

Aslan Ligde 11 Maçtır Yenilmiyor

11 dakika önce

Galatasaray, Antalyaspor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezliğini 11 maça çıkardı.

Aslan Ligde 11 Maçtır Yenilmiyor, System.String[]
Galatasaray, Antalyaspor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezliğini 11 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 7 galibiyet elde ederken, 4 kez de berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak dış sahada Beşiktaş'a yenilen Galatasaray, bu karşılaşmadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde 11 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar 7 kez galip gelirken, 4 kez de berabere kaldı. Cimbom bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor ve Antalyaspor'u mağlup etti, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile de berabere kaldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:06 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Antalyaspor Maçını Locadan Takip Etti Galatasaray Sahasındaki Yenilmezlik Serisini 32 Maça Çıkardı

Real Madrid, Zinedine Zidane'ı Resmen Açıkladı! Galatasaraylı Taraftarlar, Bülent Korkmaz'ı Tribüne Çağırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 22:17:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aslan Ligde 11 Maçtır Yenilmiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]