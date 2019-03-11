Aslan Ligde 11 Maçtır Yenilmiyor
1 saat önce
Galatasaray, Antalyaspor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezliğini 11 maça çıkardı.
Galatasaray
, Antalyaspor
galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezliğini 11 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 7 galibiyet elde ederken, 4 kez de berabere kaldı. Spor Toto Süper Lig'de son olarak dış sahada Beşiktaş
'a yenilen Galatasaray, bu karşılaşmadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde 11 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar 7 kez galip gelirken, 4 kez de berabere kaldı. Cimbom
bu süreçte Sivasspor
, Ankaragücü
, Göztepe, Trabzonspor
, Kasımpaşa
, Akhisarspor ve Antalyaspor'u mağlup etti, Çaykur Rizespor
, M. Başakşehir
, Alanyaspor
ve BB Erzurumspor
ile de berabere kaldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:31 Kaynak: İHA
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